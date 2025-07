Le Dream met fin à l’invincibilité du Lynx au Target Center !

Atlanta a parfaitement réussi son coup ! Minnesota se voyait décrocher sa quinzième victoire de suite à la maison mais le Dream est venu déjouer ses plans pour prendre à son tour son quinzième succès depuis le début de saison, misant sur l'efficacité de Brittney Griner (22 points) et un trio Gray-Canada-Walker-Kimbroug qui n'a rien lâché !

La franchise de Géorgie a d'abord pu compter sur une Brittney Griner déchaînée et visiblement surmotivée dans son duel face à Napheesa Collier. L'intérieure d'Atlanta a ainsi planté 17 de ses 22 points en première mi-temps pour permettre à son équipe de prendre le large, avec notamment quatre paniers de suite pour débuter le deuxième quart-temps (23-30), puis un 3-points et deux lancers-francs pour impulser un 12-2 juste avant la pause (32-46).

Atlanta à un orteil de craquer

L'écart était conséquent mais Minnesota refusait d'abdiquer, porté par ses fans et son bilan irréprochable jusque-là au Target Center. Et la pression s'est accentuée sur le Dream lorsque le Lynx est revenu à -3 après un 12-2 marqué par les 3-points de Napheesa Collier et Diamond Miller (52-55). Brittney Griner a su relancer la machine juste avant le début du quatrième quart-temps (54-60) avant de passer le relais à Shatori Walker-Kimbrough et Allisha Gray au scoring, leurs trois paniers chacune permettant à Atlanta de reprendre dix longueurs d'avance (66-76).

Même à -13 à trois minutes de la fin suite à un nouveau panier de Shatori Walker-Kimbroug sur une passe d'Allisha Gray (70-83), Minnesota n'a pas lâché, passant alors un 11-4 pour revenir à -6 avec 45 secondes à jouer (81-87).

Le 3-points de Natisha Hiedeman et le nouveau panier de Napheesa Collier ont presque fait craquer Atlanta, et le final aurait pu basculer lorsque Napheesa Collier a volé le ballon des mains d'Allisha Gray sur remise en jeu… avant de marcher sur la ligne de touche (86-89). De quoi permettre au Dream de finalement s'imposer (86-90) et de confirmer sa place dans le Top 4 de la saison, avec 15 victoires en 25 matchs.

Malgré ce revers, le Lynx reste largement en tête au classement, avec 22 victoires pour seulement 7 défaites.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.