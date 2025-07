Boris Diaw a bien entendu Guerschon Yabusele… même s’il n’est pas d’accord sur le fond

Le staff des Bleus avait-il perdu confiance en l'Equipe de France, à l'issue de la phase de poules des Jeux olympiques 2024 ? C'est ce qu'a récemment expliqué Guerschon Yabusele, dans un podcast avec Jalen Brunson et Josh Hart.

Interrogé à ce sujet lors du « media day » en vue de l'EuroBasket 2025, Boris Diaw a relativisé les critiques.

« Bien entendu, il y a plusieurs choses là-dedans, c’est une question très intéressante. Ce sont des choses qui ont été vécues de manière différente. La première chose à dire, c'est que ce n'était absolument pas le cas. Et quand je dis ça, je parle du manque de confiance du staff, que ce soit le staff dans son ensemble comme du staff technique » assure le General Manager de l'Equipe de France masculine. « Mais ce qui est très intéressant de relever là-dedans, c’est la perception du joueur et comment il a ressenti les choses à ce moment-là. Si on revient en arrière, on peut comprendre qu’avec le traitement médiatique après cette phase de poules, il y ait eu ce sentiment de se sentir seul contre le reste du monde. Et je pense que c’est aussi ça qu’il a voulu exprimer. »

Travailler sur la perception des joueurs

Il faut quand même rappeler qu'il était très difficile d'être optimiste après la phase de poules. Sans le miracle Strazel face au Japon, les Bleus ne seraient même peut-être jamais sortis de leur groupe, et ils défiaient en quarts de finale le Canada, qui avait maîtrisé l'Australie, la Grèce et l'Espagne dans le « Groupe de la mort »…

Sans doute que les joueurs ont eu l'impression d'être « lâchés » quand Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, leur a fait part de sa « honte » face à leur prestation contre l'Allemagne, lors du dernier match de poules.

« On peut comprendre aussi que ça a été une source de motivation pour eux » a poursuivi Boris Diaw, qui retient surtout le sentiment de Guerschon Yabusele. « En tout cas, je le prends aussi personnellement car cette perception-là, le fait de ne pas se sentir soutenu, c’est quelque chose auquel il faut qu’on fasse plus attention, car ça ne reflète pas la réalité mais la perception est quand même là. Donc je ferai en sorte de travailler là-dessus. »

Guerschon Yabusele calme aussi le jeu

Dans la foulée, Guerschon Yabusele a d'ailleurs tempéré ses propos, expliquant n'avoir voulu viser personne.

« C’était pour expliquer qu’on était un peu seul contre tous, d’un point de vue médiatique ou d’un point de vue des fans, certains disaient que c’était déjà fini. C'était plus dans ce sens-là que je voulais dire les choses plutôt que pointer du doigt telle ou telle personne. Vous vous doutez bien que des gens du coaching staff étaient avec nous, qu'ils nous accompagnaient tout le temps. Mes propos, quand ils sont sortis, ont été perçus dans un sens. Mais ce n’était pas forcément comme ça que je voulais que ça soit ressenti. J’en ai même déjà discuté avec certaines personnes du staff. Je voulais vraiment que les gens comprennent que je n’étais pas en train de dire que tout était cassé, qu’on ne se parlait pas et qu’on s’évitait » justifie-t-il, précisant qu'il ne visait pas du tout Boris Diaw.

« Ce ne sont pas ces gens-là que je visais dans mes propos. Je ne voulais pas que ça soit pris comme ça, mais dans tous les cas, dans ce nouveau groupe-là, on va essayer de créer quelque chose d’assez différent et qu’on soit vraiment tous connectés, qu’il n’y ait pas d’égo et qu’on soit tous sur la même longueur d’onde. »

Crédit photo : Thomas Puentes/FFBB