Petit à petit, Julie Allemand trouve sa place aux Sparks

En février 2024, Julie Allemand est transférée du Sky aux Sparks. La Belge aurait dû effectuer son grand retour sur les parquets WNBA après avoir manqué la saison 2023 pour rester avec son équipe nationale.

Toutefois, ce retour a dû être reporté puisqu’elle a manqué l’intégralité de l'exercice 2024 à cause d’une blessure à la cheville puis d'une déchirure aux adducteurs qui l'a aussi contrainte à manquer les Jeux Olympiques de Paris.

Pour débuter cette saison 2025, Julie Allemand a dû s’acclimater à cette nouvelle équipe des Sparks qui a enregistré l’arrivée de Kelsey Plum en provenance des Aces et d’une nouvelle entraîneuse : Lynne Roberts. Et le retour au jeu de la meneuse a été progressif puisque sur les huit matchs avant son départ pour l’Eurobasket, elle n'a joué plus de 20 minutes qu’une seule fois, face au Mercury, où son compteur est monté jusqu'à 35 minutes.

Mais après une compétition européenne réussie où Julie Allemand est repartie avec l’or, la Belge trouve ses marques à Los Angeles avec des stats en augmentation. Elle joue plus de 31 minutes par soir pour 6.8 points, 5.8 passes et 4.4 rebonds de moyenne.

« L’Eurobasket m’a beaucoup aidée », confie la joueuse de 29 ans. « En revenant d’une blessure puis d’une opération, j’avais besoin de temps et je pense que j’étais trop dure avec moi-même lors du début de saison. »

Une alchimie naissante avec Kelsey Plum

Depuis qu’elle est revenue de l’Eurobasket, Julie Allemand a récupéré une place de titulaire et continue de construire son alchimie avec Kelsey Plum, ce qui n’avait pas été possible durant le début de saison.

« On peut vraiment jouer l’une pour l’autre, mais on avait besoin de temps », explique-t-elle. « C’était la première fois que je jouais avec elle et nous n’avions même pas eu de camp d’entraînement ensemble. On a déjà montré de bonnes choses et j’espère qu’on va continuer comme ça. Je pense que nous pouvons faire de grandes choses. »

Ce retour en forme se répercute également sur les résultats des Sparks. Los Angeles est sur une série de cinq succès consécutifs, le dernier en date face au Liberty grâce à un tir victorieux de Rickea Jackson. Les coéquipières de Julie Allemand espèrent continuer sur cette belle dynamique une fois Cameron Brink revenue. L’ailière a déclaré pouvoir rejouer, mais Lynne Roberts souhaite attendre encore un peu avant de la remettre sur le terrain.

La franchise californienne espère ainsi profiter de la saison en demi-teinte des Aces et de l’absence de Kayla Thornton aux Valkyries pour prendre une place dans le Top 8 et ainsi accéder aux playoffs.