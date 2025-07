Grâce à Rickea Jackson, les Sparks s’offrent le Liberty au buzzer !

Après avoir joué (et gagné) la veille, l'équipe de New York a dû faire sans Breanna Stewart au bout de trois minutes face aux Sparks, visiblement à cause d'un souci musculaire.

De quoi plomber le Liberty, qui n'a pas réussi à venir à bout d'une équipe de Los Angeles qui a bien joué le coup.

Aux côtés de Kelsey Plum (20 points) et Dearica Hamby (17 points), c'est d'ailleurs Rickea Jackson, l'héroïne du match (24 points), qui a réalisé l'entame parfaite avec déjà 17 points sur les 35 inscrits par son équipe en premier quart-temps (20-35) ! De quoi placer les New-Yorkaises dans l'embarras. Lancées dans un nouveau “comeback”, les championnes en titre n'ont pas été loin de réussir leur coup, cette fois encore.

Le trio Plum-Jackson-Stevens a tenu jusqu'au bout

Encore une fois, Sabrina Ionescu a été prépondérante (30 points, 8 rebonds, 6 passes décisives), bien aidée par Natasha Cloud (22 points, 9 passes décisives) et Jonquel Jones (14 points, 8 rebonds). Mais plus le temps passait, plus les Sparks semblaient tenir le bon bout, répondant à chaque offensive du Liberty de manière à garder la main à 10 minutes du terme (69-74). LA a ensuite pu compter sur une Azura Stevens monumentale (17 points, 11 rebonds) au moment où la pression de l'adversaire sur la défense était à son paroxysme.

Après un 3-points de Natasha Cloud et un lay-up avec la faute en prime signé Sabrina Ionescu pour égaliser à 95-95 à deux minutes de la fin, New York semblait en position de force. Mais les Sparks ont gardé le cap, grâce à deux nouveaux paniers de Kelsey Plum et Azura Stevens.

Leonie Fiebich ligne de fond et Sabrina Ionescu à mi-distance ont réussi à répondre, mais ce sont les Californiennes qui allaient hériter du dernier tir avec 23 secondes restantes sur l'horloge (99-99). Au bout du suspense, c'est Rickea Jackson qui a été servie dans la peinture et qui a réussi à enfoncer Stephanie Talbot pour scorer “à l'aveugle” et offrir la victoire à son équipe au buzzer !

C'est la cinquième victoire consécutive pour Los Angeles, qui continue de remonter la pente avant la réception de Las Vegas ce mardi. New York va pour sa part attaquer un road-trip de quatre matchs qui débute ce lundi à Dallas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.