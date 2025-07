Les Knicks n’arrivent pas à trouver le bras droit de Mike Brown

Décidément, les Knicks ont bien du mal à trouver celui qui sera le bras droit de Mike Brown sur le banc. Car, après James Borrego et Jay Triano, c'est maintenant Pablo Prigioni qui refuse un poste d'assistant chez la franchise new-yorkaise.

La piste menant au sélectionneur de l'Argentine était apparue au cours de la semaine et elle tombe donc déjà à l'eau, puisque SNY indique qu'il a préféré rester chez les Timberwolves, auprès de Chris Finch, pour des raisons familiales.

Néanmoins, New York ne se laisse pas complètement abattre et cible désormais Brendan O’Connor, toujours selon SNY. Un technicien actuellement présent chez les Clippers, auprès de Tyronn Lue (et avant ça Doc Rivers), notamment réputé pour son savoir défensif.

En cas d'arrivée de l'actuel assistant de Los Angeles, les Knicks devraient toutefois continuer de chercher quelqu'un de plus porté sur l'attaque, alors que les seules recrues du banc new-yorkais, renouvelé, se nomment Riccardo Fois et Charles Allen, auparavant passés par Sacramento pour épauler Mike Brown.