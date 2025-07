Pablo Prigioni bientôt sur le banc des Knicks ?

Pablo Prigioni reviendra-t-il prochainement sur le banc des Knicks ? C'est la rumeur qui prend forme, SNY rapportant que les Timberwolves ont autorisé leur assistant à s'entretenir avec la franchise new-yorkaise, afin de rejoindre le staff de Mike Brown, leur nouvel entraîneur qui peine à trouver son bras droit.

Ce serait en tout cas un retour en territoire familier pour l'Argentin, passé par New York en tant que joueur entre 2012 et 2015 (pour 3.9 points et 3.0 passes de moyenne).

Également sélectionneur de l'Argentine, Pablo Prigioni s'était lancé dans le coaching en 2017, soit l'année de sa retraite, comme « head coach » à Baskonia, sa dernière équipe. Un échec, qui l'avait ensuite mené à revenir aux États-Unis pour y occuper un rôle d'assistant à Brooklyn, sous Kenny Atkinson, et donc à Minnesota, sous Ryan Saunders puis Chris Finch.