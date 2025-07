Les Knicks se séparent de plusieurs assistants

Ça bouge enfin sur le banc des Knicks. Depuis l'arrivée de Mike Brown, la franchise tente de trouver un bras droit à son nouvel entraîneur, sans succès pour l'instant. Néanmoins, HoopsHype nous apprend qu'un grand ménage est fait chez les autres assistants.

En effet, Othella Harrington, Daniel Brady, Dice Yoshimoto ne sont pas conservés, ainsi que Nick Thibodeau, neveu de Tom Thibodeau, l'ex-coach des Knicks, qui s'occupait de la vidéo. Andy Greer aussi ne va pas rester, quand on sait que Rick Brunson reste, mais dans un rôle moindre.

Autant de places qu'il va falloir remplir. Nos confrères annoncent que Charles Allen devrait rejoindre New York et refaire équipe avec Mike Brown, avec lequel il a travaillé à Sacramento. Riccardo Fois, également ancien assistant de Mike Brown chez les Kings, est lui aussi attendu à New York.

Quant au bras droit de l'ancien entraîneur des Cavaliers, on a appris tout récemment que les Knicks ont obtenu l'autorisation de s'entretenir avec Pablo Prigioni, assistant de Chris Finch à Minnesota.