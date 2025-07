Le tir à mi-distance de DeMar DeRozan façonné par les détails

Plus les années passent, moins DeMar DeRozan semble prêt à vouloir changer son jeu et trahir ce qui a toujours fait sa force : le tir à mi-distance.

À bientôt 36 ans, il est passé maître dans l'art du « midrange » et, 16 ans après son arrivée en NBA, il rend hommage à Kobe Bryant pour l'avoir aidé à se spécialiser dans le domaine.

« Ça a commencé en étant juste un simple élève » se souvient-il, auprès de Carmelo Anthony, un autre spécialiste du genre. « À 16-17 ans, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Kobe Bryant. J'avais ce ‘cheat code' qui me permettait de m'asseoir avec lui, de me concentrer, de l'écouter, d'analyser les détails ou les petits mouvements et d'apprendre à jouer dans espace réduit pour pouvoir tirer. J'ai appris ça très tôt. »

Mais, même originaire de Los Angeles, fan des Lakers et admiratif de Kobe Bryant, DeMar DeRozan se permettait de chiper des techniques à quelques autres anciens joueurs, pédagogues et bons professeurs.

Un élève attentif

« J'étais juste un élève qui observait comment les autres étaient capables de se créer de l'espace, d'obtenir leurs tirs, qu'ils soient petits ou grands » insiste le 25e meilleur marqueur de l'histoire. « Par exemple, je me souviens d'avoir parlé avec Sam Cassell à mes 15 ans : il me montrait le coup d'épaule, la feinte de tir puis le ‘fadeaway' par-dessus l'épaule. Ou Cuttino Mobley, qui me montrait comment il s'élevait pour shooter en un dribble, après ‘hesitation'. Même Andre Miller, qui n'était pas athlétique du tout, mais qui avait son ‘hesi' et qui allait au panier ou trouvait son tir. J'ai observé tout ça, fait attention à ces gars-là. Donc maintenant, quand j'ajoute ça au fait de mesurer 1m98, d'être athlétique… J'ai aussi un peu ce ‘cheat code', car s'ils pouvaient faire ça malgré un manque de taille, de qualités athlétiques ou je ne sais quoi d'autre… J'ai toujours fonctionné comme ça, en me disant que je pourrais aussi l'ajouter. Puis, lors de ma première année dans la ligue, Alex English était assistant-coach, donc j'avais l'habitude de m'asseoir avec lui et de lui demander comment faire telle ou telle chose. Il avait ce ‘pull-up' en un dribble, que l'on ne pouvait jamais contrer. »

Et l'homme aux 25 292 points de conclure, sur Kobe Bryant : « Le fait d'être un élève et d'avoir eu ce ‘cheat code' tout en étant capable de bosser avec mon idole, ça m'a poussé à faire encore plus attention aux moindres détails. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 ☆ TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 ☆ TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 ☆ TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 ☆ TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 ☆ CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 ☆ CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 36 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.