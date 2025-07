Le sort s’acharne sur Alijah Arenas, gravement blessé au genou

Nouveau (gros) coup d'arrêt pour Alijah Arenas. On apprend ainsi par Chris Haynes qu'il s'est déchiré le ménisque et qu'il a de grandes chances de manquer l'intégralité de la prochaine saison universitaire avec USC. Une absence de six à huit mois est déjà évoquée pour le meilleur arrière de sa catégorie d'âge !

Une sale nouvelle pour le programme des Trojans et surtout pour le fils de Gilbert Arenas, qui est vu comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du circuit.

Ciblé par Duke, UCLA, Arizona, Louisville, Kentucky, Kansas, Alabama et Texas, il s'était finalement engagé avec USC après un passage au sein de la Chatsworth High School (Californie).

Cela confirme en tout cas que Alijah Arenas n'est pas verni en 2025, avec cette grave blessure au genou qui intervient pile trois mois après son grave accident de la route dans la région de Los Angeles. Placé dans un coma artificiel, il en était sorti deux jours plus tard et avait pu quitter l'hôpital. Mais le voilà déjà contraint d'y retourner…