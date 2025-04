Le fils de Gilbert Arenas est sorti de l’hôpital

Placé un temps dans un coma artificiel après son très grave accident de voiture, Alijah Arenas en est depuis sorti. Il a même désormais quitté l’hôpital, explique sa famille dans un communiqué.

« Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Alijah Arenas est sorti de l’hôpital et qu’il se repose désormais confortablement, sous étroite surveillance. Alors que son parcours vers une guérison complète ne fait que commencer, son esprit reste fort et il est entouré d’amour et de soutien » peut-on ainsi lire.

« La famille Govan et la famille Arenas se préparent à affronter le chemin à venir avec foi et détermination, déterminées à faire en sorte qu’Alijah se rétablisse à 100%. Il reste béni, résilient et de bonne humeur. La famille continue de demander l’intimité pendant cette période, car elle se concentre entièrement sur la guérison et le bien-être d’Alijah. Nous remercions tout le monde pour leurs prières, leurs encouragements et leur soutien.

Gros prospect, le fils de Gilbert Arenas devait rejoindre USC la saison prochaine en NCAA, alors qu’il était placé à la 13e place de la cuvée des freshmen par ESPN, et le troisième meilleur arrière du lot.