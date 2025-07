Kevon Looney frustré par ses derniers mois à Golden State

Inactifs sur le marché des transferts et de la « free agency » cet été, les Warriors ont en plus perdu l'un des chouchous des fans et l'un des cadres du vestiaire : Kevon Looney.

Après dix saisons à San Francisco (pour 5.0 points, 5.7 rebonds et 1.6 passe de moyenne), l'intérieur a ainsi décidé de signer chez les Pelicans, pour deux ans et 16 millions de dollars. Un nouveau départ pour le triple champion NBA (2017, 2018, 2022), motivé en grande partie par son rôle de moins en moins important au fil des années et des mois.

« Je suppose [que c'était la goutte de trop] » a-t-il répondu dans un podcast, quant au fait d'être notamment devancé par Quinten Post dans la rotation californienne. « Je ne le dirais pas comme ça, mais à ce stade, c'était comme si tout le monde sauf moi avait droit à une chance. […] Même cette année, probablement en playoffs. On affrontait Steven Adams et c'est typiquement ce que je sais faire, mais on ne m'a pas vraiment donné l'occasion de le faire. Donc je me suis dit : ‘Ok, vous ne me faites plus confiance ? Je croyais que vous me faisiez confiance'. On m'a mis sur le terrain à la fin du Game 7, mais pourquoi avoir attendu ce moment-là ? »

Sans rancune envers Steve Kerr

Quelque peu frustré par la manière dont s'est terminée son aventure à Golden State, Kevon Looney estimait avoir suffisamment fait ses preuves et mérité ses minutes, malgré la concurrence de Quinten Post donc, mais aussi Trayce Jackson-Davis et bien sûr Draymond Green.

« Au bout d'un moment, tu en as marre » lance le pivot de 29 ans, concernant son manque de temps de jeu (15 minutes en saison régulière puis 10 minutes en playoffs). « Quand tu prouves ce que tu vaux les quatre ou cinq premières années, c'est ok. Mais après dix ans… Soit tu me fais confiance, soit tu ne me fais pas confiance. »

Pour autant, Kevon Looney en veut-il à Steve Kerr, son coach de toujours, qui rendait récemment hommage à sa « classe » ?

« Je sais que ça n'a jamais rien de personnel avec Steve et qu'il fera toujours tout ce qui est nécessaire pour gagner » concède-t-il. « Ce n'est pas seulement contre moi, car il a fait ça avec tout le monde. C'est peut-être tombé plus souvent sur moi, car j'étais là depuis plus longtemps, mais je sais que ça n'a rien de personnel et qu'il veut juste gagner. Puis, tu ne peux pas lui en vouloir parce que les résultats ont souvent parlé en sa faveur. Quand tu parles de sacrifice et de victoire… Lui va véritablement mettre à l'épreuve ta capacité à te sacrifier. »

En bon vétéran, Kevon Looney tâchera maintenant d'aider les jeunes intérieurs de La Nouvelle-Orléans à se développer, comme Yves Missi et le rookie Derik Queen. Alors que son ancien coéquipier Jordan Poole pourra, lui, l'aider à s'acclimater à son nouvel environnement.

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.2 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GOS 76 15 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.