Game 7 d’une finale NBA : ces quatre équipes que les Pacers rêvent d’imiter

Dimanche soir, au coeur de la nuit, la NBA va vivre le 20e Game 7 de l’histoire des Finals avec cette manche décisive entre le Thunder et les Pacers, et le premier depuis 2016. Pour certains, ce soir de juin, on avait vécu l’un des plus grands moments de l’histoire avec cette victoire arrachée par les Cavaliers sur le parquet des Warriors. Un succès incarné par ce « chasedown block » de LeBron James sur Andre Iguodala.

Ce Game 7 est le dernier en date d’une finale NBA, mais aussi le dernier titre remporté à l’extérieur dans un Game 7. Dans l’histoire, seules quatre formations sont parvenues à s’imposer à l’extérieur dans une 7e manche, et cela représente 21% des cas, contre 79% de victoires pour les équipes qui avaient l’avantage du terrain.

Retour sur ces quatre équipes que les Pacers rêvent d’imiter.

Boston Celtics (1969)

C’est le Game 7 de rêve entre les deux plus grandes franchises de l’histoire : les Celtics et les Lakers. Avant cette 7e manche, les deux formations avaient gagné tous leurs matches à domicile, mais finalement, les partenaires de Bill Russell vont réussir l’exploit de s’imposer au Forum d’Inglewood. Pourtant, en face, Jerry West signe l’un des plus grands matches de l’histoire des Finals avec 42 points et 12 passes, et il sera même élu MVP des Finals. Ce sera la seule et unique fois où le vainqueur du trophée sera dans le camp des perdants.

Boston Celtics (1974)

Scénario différent des trois autres cas, puisque les Celtics avaient eu l’opportunité de boucler les Finals face aux Bucks à domicile, dans le Game 6. Malgré les exploits de John Havlicek pour arracher deux prolongations, et onze changements de leader dans la 2e prolongation, les Bucks s’étaient s’imposés d’un petit point sur un bras roulé de Kareem Abdul-Jabbar. Mais dans le Game 7, les Celtics avaient trouvé la force de rebondir pour s’imposer 102-87 à Milwaukee avec 28 points de Dave Cowens.

Washington Bullets (1978)

Avant les Cavaliers, il fallait remonter 38 ans auparavant pour trouver trace d’une victoire à l’extérieur dans un Game 7 des Finals. A l’époque, les Bullets avaient sauvé leurs têtes dans le Game 6 en giflant les Supersonics de Seattle (117-82). A Seattle, ce fut beaucoup plus âpre et disputé avec une victoire finale, 105-99, de Washington mené par Wes Unseld (15 points, 9 rebonds), et le duo Bob Dandridge – Charles Johnson (19 points chacun).

Cleveland Cavaliers (2016)

On l’a déjà écrit plus haut, c’est l’un des plus grands matches de l’histoire, au coeur d’un de l’un des plus grands « comeback » de l’histoire. Les Cavaliers de LeBron James étaient menés 3-1 face aux Warriors, avec une 5e manche à Golden State. Il faut rappeler que cette saison-là, les Warriors avaient réalisé le meilleur bilan de l’histoire en saison régulière (73 victoires – 9 défaites), et qu’ils n’avaient subi que deux défaites à domicile,. Et pourtant, Kyrie Irving et LeBron James vont réaliser l’impossible en s’imposant trois fois de suite pour décrocher le premier titre de la franchise.