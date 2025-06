Le collectif des Pacers entre dans l’histoire des playoffs

Depuis le début de leur parcours en playoffs, Rick Carlisle et les Pacers insistent sur la force collective de leur groupe, sur la profondeur de l’effectif. Une simple statistique illustre parfaitement ce sentiment. En effet, pas moins de huit joueurs à Indiana, depuis le début des playoffs, ont inscrit au moins 200 points. C’est une première dans l’histoire de la NBA !

Dans le détail, cela donne Pascal Siakam (456 points), Tyrese Haliburton (390), Myles Turner (311), Aaron Nesmith (288), Andrew Nembhard (272), Bennedict Mathurin (219), Obi Toppin (216) et T.J. McConnell (202).

On peut aussi préciser que sur les six matches des Finals jusqu’à maintenant, quatre joueurs différents ont été les meilleurs marqueurs des Pacers : Pascal Siakam trois fois (Game 1, 4 et 5), Tyrese Haliburton dans la deuxième manche, Bennedict Mathurin dans le Game 3 et Obi Toppin dans le Game 6. Du côté d’Oklahoma City, ce sont toujours Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams.

« On a un groupe de joueurs qui ont un parcours similaire, qui ont été sous-estimés », indiquait Myles Turner après la victoire dans la sixième manche. « On a des gars comme Aaron Nesmith, Siakam et Haliburton qui ont été transférés, Nembhard qui est un deuxième tour de Draft. On a tous ce poids avec nous et quand on met des joueurs comme ça ensemble, ça finit par peser. »

Ce record, c’est aussi une récompense pour le banc des Pacers, qui est si décisif dans ces playoffs et Finals. D’ailleurs, excepté le Game 4, dans ces Finals, l’équipe qui a gagné la bataille des bancs a toujours remporté la partie.

« Je ne connaissais pas cette statistique, mais c’est intéressant », a réagi Tyrese Haliburton. « Toute la saison, on a dit à quel point notre profondeur est notre succès. Je crois fermement dans notre banc, qui a été capable d’apporter l’énergie nécessaire. McConnell et Toppin sont les plus visibles mais on a aussi Ben Sheppard, Thomas Bryant, Tony Bradley… »