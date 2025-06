Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont trouvé la bonne alchimie

Depuis deux matches, le Thunder a réussi à renverser les Pacers, pour une foule de bonnes raisons. L’une d’elles, c’est la puissance du duo Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Les deux joueurs ont affiché respectivement 33 et 33.5 points de moyenne dans les deux dernières victoires d’Oklahoma City.

Le duo pèse 58.2 unités par match depuis le début des Finals (51% des points du Thunder), avec 32.4 points de moyenne pour le Canadien, et 25.8 pour l’Américain, qui est monté en puissance et sort d’une rencontre à 40 points.

« La plupart des grands joueurs sont de l’art. Ils sont uniques, avec des qualités dingues », commente Mark Daigneault. « Il est clair que ces deux joueurs ont des styles différents, avec ce qu’ils peuvent faire. Ils méritent des compliments pour ce qu’ils sont capables de faire. Ce sont des grands joueurs qui brillent dans une équipe. Ils ne l’étouffent pas, ne limitent pas les qualités des autres joueurs. Voilà pourquoi notre équipe a du succès. »

« Pour lui comme pour moi, peu importe qui est le meilleur marqueur »

Et même au sein de ce duo, le MVP 2025 ne fait pas de l’ombre à son coéquipier. SGA est le meilleur marqueur et joueur de la saison régulière, sans doute le MVP des Finals jusqu’à maintenant, et pourtant, Jalen Williams a déployé ses ailes au fil des rencontres. Même si la hiérarchie semble définie.

« Ce qui aide, c’est qu’on veut gagner tous les deux. Pour lui comme pour moi, peu importe qui est le meilleur marqueur. Il est le MVP. S’il veut shooter beaucoup, je vais lui dire qu’il prend des bons tirs à chaque fois. C’est comme ça qu’on fonctionne », précise l’ailier. « C’est aussi le résultat de notre attaque, de sa structure. On ne commence pas les matches en se disant qu’il va prendre 20 tirs et moi 12. On prend ce que la rencontre nous donne. C’est ça qui fait de nous une bonne équipe. »

Pour Shai Gilgeous-Alexander, cette alchimie rend les choses « très agréables » au quotidien et sur le terrain.

« On se fait confiance, on a le même état d’esprit, la même envie de gagner, de donner le meilleur à l’autre », poursuit ainsi la star d’Oklahoma City. « On est naturellement de bons amis, on se parle tout le temps, sur et en dehors du terrain. Ça aide, c’est clair. Ensuite, on utilise notre expérience pour progresser. Je vois quelque chose, lui aussi, on voit les choses en même temps, et on avance ensemble ».