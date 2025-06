Rick Carlisle, l’autre facteur surprise de ces renversants Pacers

Les Pacers ne sont plus qu’à deux victoires du titre. Et si Tyrese Haliburton et ses coéquipiers récupèrent le trophée Larry O’Brien, ce sera sans aucun doute l’un des plus gros « upsets » de l’histoire…

Car Indiana n’a été favori que lors du premier tour face aux Bucks. Face aux Cavaliers en demi-finale de conférence, aux Knicks en finale de conférence et au Thunder en Finals, ils sont dans la peau d’outsiders. Un rôle qu’ils adorent, alors qu’ils semblent perpétuellement capables de surprendre leurs adversaires.

Des adaptations constantes

Ben Taylor, de Thinking Basketball, a encore une fois très bien détaillé comment les Pacers avaient trouvé quelques petites ouvertures face à cette défense d’Oklahoma City qui semble pourtant sans point faible.

Mais en changeant les zones d’utilisation de Pascal Siakam, en utilisant plusieurs écrans pour permettre à Tyrese Haliburton d’attaquer d’autres joueurs et en prenant Shai Gilgeous-Alexander beaucoup plus haut, pour l’empêcher de remonter le ballon et le forcer à faire des lectures différentes sur les prises à deux, les Pacers ont perturbé le Thunder, qui est de son côté plus enraciné dans ses habitudes et dans ses forces.

Cette capacité d’adaptation, c’est une des grandes forces de cette équipe d’Indianapolis mais aussi de son coach qui, avec son staff, semble toujours activer les bons boutons dans cette campagne de playoffs.

« Une chose qu’on peut dire sur Rick, c’est qu’il dirige le talent qu’il a dans les mains », explique Haralabos Voulgaris, ancien directeur « de la recherche et du développement quantitatifs » des Mavericks entre 2018 et 2021. « Son système, c’est de maximiser le talent qu’il a. Il comprend que le jeu a changé et qu’il doit aussi changer, apprendre, s’adapter et évoluer. Peu de coachs de son âge ont cette mentalité, surtout ceux qui ont eu du succès. »

Ancien joueur puis assistant depuis la fin des années 1980, Rick Carlisle était pourtant un coach « à l’ancienne » lorsqu’il est devenu « head coach », à Detroit (2001-03), Indiana (2003-07) puis Dallas. C’est lui qui appelait ainsi quasiment tous les systèmes, jusqu’à ce qu’il ne donne les clés de l’attaque à Jason Kidd en 2011.

Lâcher du lest

Depuis, il a appris à lâcher du lest, même si cela dépend de la confiance qu’il a en son chef d’orchestre…

« La première année de Rick ici (en 2021/22), on a eu un match où il a fait ça, il a tout arrêté et il a appelé un système sur chaque possession » se souvient ainsi Myles Turner. « Mais dans l’environnement actuel de la NBA, surtout en playoffs, ce genre de choses ne fonctionnent plus. »

Les choses ont changé avec l’arrivée de Tyrese Haliburton. Comme avec Jason Kidd ou Luka Doncic, Rick Carlisle a ainsi vite compris qu’il fallait laisser la direction du jeu à son meneur.

« Quand il m’a donné cette liberté, c’était la marque de respect ultime. La marque de confiance ultime parce qu’il a une intelligence tactique tellement élevée. Il a connu tellement de grands meneurs, de grands joueurs. Qu’il m’accorde cette confiance, ça a vraiment porté ma carrière à un niveau supérieur » confirme l’ancien King.

C’était lors du « training camp » de la saison 2022/23 et, depuis, les deux hommes n’en finissent plus de surprendre. Armé de cette confiance, Tyrese Haliburton multiplie les shoots décisifs. Dans l’ombre, Rick Carlisle et son staff ont laissé de côté la gestion possession par possession mais déstabilisent tous leurs adversaires.

Parmi les spécialistes de l’upset chez les coachs

« Tout le monde dans cette ligue, des joueurs aux entraîneurs en passant par les dirigeants, évolue » rappelle d’ailleurs Chad Buchanan, le GM des Pacers, dans les colonnes d’ESPN. « Rick a évolué, comme tout le monde. Il sait que Tyrese fait partie de cette catégorie de joueurs. Il a une personnalité joyeuse et communicative qui déteint sur tout le monde. Le genre de gars autour duquel on peut construire une culture. »

Quant à Rick Carlisle, il n’est plus qu’à deux victoires de devenir le quatrième coach à être titré avec deux franchises, après Alex Hannum (St. Louis Hawks, Philadelphia 76ers), Pat Riley (Los Angeles Lakers, Miami Heat) et Phil Jackson (Chicago Bulls, Los Angeles Lakers). Comme avec les Mavs en 2011, dans le rôle d’outsider ?

En étudiant les cotes des bookmakers depuis 1990, Owen Phillips a ainsi déterminé les entraîneurs qui ont réalisé le plus de surprises en playoffs. Avec 56 séries remportées alors que les estimations de victoires ne lui prédisaient que 49 succès, Phil Jackson arrive en première position, avec +7.0 séries gagnées par rapport à ce qui pouvait être attendu. Erik Spoelstra (+4.0) est deuxième, alors que Rudy Tomjanovich (+3.8) est troisième, devant Rick Carlisle (+3.4). Mais ce dernier pourrait prendre la deuxième place en cas de victoire finale…

NB : les « victoires attendues » tiennent compte de la cote avant la série. Par exemple, les Bulls sont favoris face aux Lakers lors des Finals 1991, mais leur cote est de 1.5, ce qui signifie que leurs chances de remporter le titre sont estimées à 66%. La « victoire attendue » est donc de 0,66 et pas 1.00. Cette saison, la cote des Pacers en amont de ces Finals était de 6.0, soit 16.7%. Dans ce cas, la « victoire attendue » pour Rick Carlisle et 0.17 et pas 0