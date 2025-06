Futur « free agent », Bobby Portis met la pression sur les Bucks

Si les rumeurs d’un départ de Giannis Antetokounmpo se sont pour l’instant éteintes, il n’en demeure pas moins que l’été s’annonce compliqué pour les Bucks après une nouvelle saison décevante. Damian Lillard à l’infirmerie pour (au moins) une grosse partie de la prochaine saison régulière, les dirigeants vont devoir être créatifs, et il va leur falloir aussi gérer des possibilités de départ. Comme Kevin Porter Jr, Bobby Portis dispose d’une « player option« , et il ne va pas se priver de la faire jouer puisqu’il s’agit d’une dernière année à 13.4 millions de dollars.

Suspendu 25 matches cette saison pour avoir pris un médicament interdit, l’intérieur de Milwaukee a beaucoup à se faire pardonner, et il a jusqu’au 29 juin pour se libérer de son contrat. À l’écouter, il ne fait aucun doute qu’il sera « free agent », et il prévient qu’il ne fera pas de cadeaux.

« J’essaie d’avoir une approche différente cette fois pour ma décision à venir », a-t-il confié au micro de l’émission « Run It Back« , animée par Michelle Beadle, Chandler Parsons et Lou Williams. « J’ai toujours été un gars d’équipe, j’ai toujours placé l’équipe en premier, je parlais de gagner et tout ça. Mais maintenant, j’ai 30 ans, je veux être payé équitablement par rapport à mes pairs, tu vois ce que je veux dire ? C’est là où j’en suis maintenant… Je veux juste être payé justement. »

Un contrat de trois ou quatre ans ?

Vu son palmarès et son efficacité, Bobby Portis peut espérer doubler son salaire, et il rappelle qu’il est « un bon investissement, un super joueur pour l’équipe. Je pense faire partie de ces gars qu’on ne peut pas se permettre de perdre pour la culture de l’équipe. Il y a certains gars qu’il faut absolument garder ».

Très attaché aux Bucks, il espère vraiment rester, mais il insiste : il ne faut plus compter sur lui pour faire des sacrifices financiers. « Dans cette free agency, je pense juste à Bobby Portis », conclut-il. « Je pense à ce qui est le mieux pour moi, ce qui est le mieux pour ma situation, là où je peux m’épanouir, là où je peux jouer mon meilleur basket. Si je signe pour trois ou quatre ans, où est-ce que je peux être le meilleur Bobby Portis ? … Évidemment, j’aimerais revenir à Milwaukee. Ce n’est pas que je ne veux pas revenir. J’aimerais revenir. Mais je veux être payé justement. J’ai accepté beaucoup de contrats avantageux pour l’équipe jusqu’ici. Maintenant, je veux juste être payé au même niveau que de mes pairs. »

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.2 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.2 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.2 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 49 25 46.6 36.5 83.6 1.8 6.6 8.4 2.1 1.9 0.7 1.2 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.