Kevin Porter Jr. veut tester le marché

Alors que l’avenir de Giannis Antetokounmpo pourrait animer l’été, le sort de ses lieutenants est aussi au cœur de l’actualité du côté de Milwaukee, encore sonné par son élimination au premier tour des playoffs par Indiana (4-1), mais aussi et surtout la très grave blessure de Damian Lillard. Parmi eux, on retrouve notamment Kevin Porter Jr, l’un des derniers arrivés en provenance des Clippers, échange de MarJon Beauchamp.

En à peine trois mois, l’arrière de 25 ans a su convaincre, bouclant la saison à 11.7 points (à 40.8% à 3-points), 3.9 rebonds et 3.7 en 19 minutes en moyenne par match. En plus de l’attaque, dont quelques sorties à plus de 20 points, dont un Game 4 à 23 points, 5 rebonds et 6 passes face aux Pacers, il avait également réussi à gagner son temps de jeu grâce à sa défense et son intensité.

Comme on pouvait s’y attendre, notre confrère Michael Scotto de Hoopshype a confirmé que Kevin Porter Jr. allait tirer un trait sur sa « player option » de 2.5 millions de dollars pour l’année prochaine afin de signer un meilleur deal, sa cote étant à nouveau à la hausse après un début de carrière malmené par des soucis extrasportifs ou comportementaux.

Kevin Porter Jr va en tout cas avoir l’occasion de la tester auprès du marché. Milwaukee serait déjà en lice pour essayer de le prolonger sur une plus longue durée et avec une belle revalorisation à la clé. Ce sera alors au joueur de trancher.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Kevin Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 * All Teams 75 20 44.9 31.1 76.9 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.1 1.8 0.2 10.3 2024-25 * LAC 45 20 42.3 24.5 64.5 0.6 2.9 3.6 3.2 1.6 1.0 1.9 0.2 9.3 2024-25 * MIL 30 20 49.4 40.8 87.1 0.4 3.5 3.9 3.7 1.6 1.3 1.7 0.1 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.