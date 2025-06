Deux jours après être passé de Memphis à Orlando, Desmond Bane a été officiellement présenté devant la presse. Confiant au passage penser au Magic depuis déjà quelques semaines…

« Je vous le promets : Orlando était tout en haut de ma liste » a-t-il assuré, en référence à une discussion avec son agent en fin de saison, concernant les équipes où il aimerait aller en cas de départ des Grizzlies. « C’est une association parfaite. »

Récupéré en échange de Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony, mais également de quatre « premier tour » de Draft et d’un « swap » du premier tour (soit la possibilité d’échanger son propre choix contre celui de l’autre équipe s’il est plus intéressant), Desmond Bane ne débarque pas en Floride pour autre chose que la victoire.

« Il est temps de gagner, c’est aussi simple que ça »

« Il est temps de gagner, c’est aussi simple que ça » a-t-il simplement lancé, sans manquer d’accepter la pression qui s’exercera autour de lui, au regard de la contrepartie lâchée par Orlando. « Si on fait ce que l’on est censés faire… Ce n’est pas pour dire que ces choix de Draft n’avaient pas de valeur, mais… […] Il y a déjà beaucoup de jeunes talents dans l’effectif et à la tête de l’équipe, donc je pense que c’était le moment parfait pour que l’organisation fasse ce qu’elle a fait. »

À l’image de son président Jeff Weltman, qui n’imaginait carrément pas le voir transférable, Desmond Bane s’attend donc à ce que le Magic s’installe rapidement dans les hauteurs de l’Est, avec son groupe jeune, prometteur et affamé. Une situation qui lui rappellerait presque celle des… Grizzlies.

« C’est différent de Memphis, mais on était aussi une équipe jeune et en pleine ascension » a rappelé celui qui aura pour mission première de régler les problèmes à 3-points d’Orlando. « Paolo [Banchero], Franz [Wagner], Jalen [Suggs], Wendell [Carter Jr], Tristan [da Silva], Anthony [Black]… La liste est longue, mais j’ai eu l’occasion de jouer contre eux, mais non plus énormément car je viens de l’Ouest, et c’était toujours difficile de scorer face à eux. Ils défendent fort et je vais m’intégrer comme il faut dans ce qu’ils essaient de faire de ce côté du terrain. En espérant aussi pouvoir aider à espacer le terrain en attaque. »

De la crainte à la joie

En vacances en… Floride, au moment où il a appris son transfert par le biais de Zach Kleiman, son ancien dirigeant à Memphis, Desmond Bane est passé par plusieurs émotions au moment de ce coup de fil.

« Avant qu’il me dise où j’allais, mon coeur s’est serré, simplement parce qu’il y avait 29 (28, en fait) autres équipes où j’aurais pu atterrir » a-t-il raconté à ce sujet. « Puis, dès qu’il m’a dit Orlando, j’ai souri au téléphone. Pas par manque de respect, comme si je passais vite à autre chose après Memphis, mais j’étais juste vraiment excité par cette nouvelle opportunité. »

Passé le moment de la déception de déménager, et aussi de ne pas avoir pu accomplir tout ce qu’il souhaitait chez les Grizzlies, Desmond Bane (20.2 points, 5.0 rebonds, 4.3 passes et 1.1 interception de moyenne, à 41% à 3-points, sur les quatre dernières saisons) se tourne maintenant vers la suite avec optimisme.

« On peut dire qu’il y a une vraie excitation dans l’air, ainsi que des attentes » a-t-il ainsi ajouté. « Les attentes, c’est une bonne chose et je pense que l’on a l’effectif qu’il faut pour accomplir de vraies belles choses. Donc j’ai déjà hâte de lancer ce nouveau chapitre ! »

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 32 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.