La valse des « premier tour » de Draft continue. Cette fois, ce sont les Pelicans et les Pacers qui se sont mis d’accord. Résultat : La Nouvelle-Orléans obtient le 23e choix d’Indiana et les droits sur Mojave King alors que la franchise d’Indianapolis récupère son propre « premier tour » de Draft en 2026.

Les Pelicans disposent désormais de deux choix au premier tour, le 7e et le 23e, et pourraient essayer de les associer pour monter à la Draft, et peut-être mettre la main sur Ace Bailey…

Les Pacers, qui avaient lâché ce tour de Draft 2026 aux Raptors dans l’échange pour Pascal Siakam (un choix que Toronto avait ensuite envoyé aux Pelicans afin de récupérer Brandon Ingram), ont désormais remis la main sur l’intégralité de leurs choix de Draft au premier tour entre 2026 et 2032. De plus, cela permet au club de s’offrir un peu de flexibilité financière avant le début de l’intersaison, en n’étant pas obligé de signer un joueur au salaire assuré de 3.2 millions de dollars, alors qu’ils sont prêts à payer la « luxury tax » en prolongeant Myles Turner.