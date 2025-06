Shaquille O’Neal verse 1,8 million de dollars pour avoir fait la promotion de FTX

Il y a deux ans, Shaquille O’Neal jouait au chat et à la souris avec les huissiers qui tentaient de lui remettre son assignation dans le cadre de sa promotion de la société FTX. Le « Shaq » faisait ainsi partie des célébrités visées par un recours collectif suite à l’incroyable faillite de la plateforme de cryptomonnaies.

Tom Brady, Stephen Curry, les Golden State Warriors, Udonis Haslem, David Ortiz et Naomi Osaka étaient également citées pour avoir assuré la promotion de l’entreprise de Sam Bankman-Fried.

« La plateforme FTX, trompeuse et défaillante, était basée sur de fausses affirmations et une conduite trompeuse », expliquait la plainte, qui ajoutait que le « schéma frauduleux de FTX était conçu pour profiter d’investisseurs non avertis de tout le pays, qui utilisent des applications mobiles pour faire leurs investissements. »

Néanmoins, la jurisprudence américaine en la matière était favorable aux athlètes inculpés, puisqu’ils n’étaient pas censés être au courant des problèmes internes de FTX.

Il y a deux décennies, l’ancienne star du baseball Steve Garvey avait ainsi été poursuivi pour avoir fait la promotion d’Enforma, un programme de perte de poids qui s’était révélé frauduleux. Pas de quoi lui valoir une condamnation, la justice ayant estimé qu’il n’était pas responsable du contenu des publicités dans lesquelles il apparaissait.

Shaquille O’Neal a pourtant décidé de passer un accord, en payant 1,8 million de dollars au plaignants afin de sceller la plainte à son égard. Pourquoi, alors qu’il avait de bonnes chances de l’emporter ? Sans doute que le « Shaq » n’avait pas envie de devoir multiplier les passages devant les juges et qu’il a préféré plier l’affaire.