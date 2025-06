Montrezl Harrell n’a pas encore fait une croix définitive sur la NBA

Outre sa prolongation en Australie, on apprenait ces dernières semaines que Montrezl Harrell participerait à la nouvelle saison de la ligue « BIG3 », spécialisée dans le 3-contre-3. Une manière pour lui de se re-montrer aux États-Unis, deux ans après son dernier match puis sa grosse blessure au genou qui avait précipité son départ.

Car, même s’il digère encore mal sa fin d’aventure avec Philadelphie (et donc la NBA), le Sixième homme de l’année 2020 ne veut pas encore dire adieu à la meilleure ligue de la planète.

« La NBA est un endroit où j’adorerais retourner, mais il faut aussi comprendre que j’ai déjà eu une belle carrière » déclare-t-il en tout cas chez « Scoop B. » Robinson. « Puis, la réalité, c’est que cette ligue commence aussi à t’effacer dès que tu es blessé… Ça m’est arrivé… Donc ce n’est pas entre mes mains. Par contre, ce que je peux contrôler, c’est ce que je pense avoir encore à offrir. Et je sais que j’en ai encore sous le capot, que je suis loin d’être fini. Mais le reste ne m’appartient pas. »

Relancé par son passage en Australie

Mentalement, Montrezl Harrell est passé par des moments compliqués une fois coupé par les Sixers et en pleine rééducation. Il reste néanmoins un vrai amoureux du basket et ses différentes piges en Chine, à Porto Rico et donc en Australie en témoignent. Cet arrêt du côté d’Adélaïde lui a d’ailleurs fait énormément de bien.

« J’ai eu la chance d’être accueilli à bras ouverts en Australie » apprécie l’intérieur de 31 ans, passé des 76ers aux 36ers. « C’était incroyable de faire partie de cette culture, de cette ambiance, de la NBL… La manière dont ils m’ont traité, sans me chouchouter mais en appréciant les choses que je fais sur le terrain… Je ne pouvais pas demander mieux après l’état par lequel je suis passé mentalement avec ma blessure au genou… J’étais dans le noir et ça m’a vraiment aidé à retrouver la lumière. »

Ciblé en Europe et en Asie, Montrezl Harrell a donc préféré continuer sa carrière en Australie, où il a tourné à 20.7 points et 9.2 rebonds de moyenne sur une vingtaine de matchs (assortis d’une suspension…) avec Adélaïde.

Renforcé par sa blessure, et malgré –à ses yeux– les réticences de certains dirigeants quant à son apparence et son comportement par exemple, « Trezz » reste aujourd’hui fidèle au joueur qui a tourné à 18.6 points, 7.1 rebonds et 1.1 contre de moyenne, lors de sa meilleure saison chez les Clippers.

« Je suis quelqu’un qui fait le travail, qui n’a aucun problème à se mettre au boulot » rappelle-t-il ainsi, concernant sa mentalité. « Si n’importe qui me signait, il aurait toujours le même joueur, bosseur et prêt à tout donner pour aider son équipe à gagner, car quand on joue, on recherche tous une bague… Mais il ne faut pas le confondre avec ma personnalité hors du parquet, car si tu regardes là où j’ai joué… Je n’ai jamais posé problème en dehors du terrain… Je ne dérange personne et je reste dans mon coin… »

Montrezl Harrell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 HOU 39 10 64.4 0.0 52.2 0.6 1.0 1.7 0.4 1.2 0.3 0.4 0.3 3.6 2016-17 HOU 58 18 65.2 14.3 62.8 1.4 2.4 3.8 1.1 2.2 0.3 0.8 0.7 9.1 2017-18 LAC 76 17 63.5 14.3 62.6 1.4 2.7 4.0 1.0 1.9 0.5 0.9 0.7 11.0 2018-19 LAC 82 26 61.5 17.6 64.3 2.2 4.3 6.5 2.0 3.1 0.9 1.6 1.3 16.6 2019-20 LAC 63 28 58.0 0.0 65.8 2.6 4.5 7.1 1.7 2.3 0.6 1.7 1.1 18.6 2020-21 LAL 69 23 62.2 0.0 70.7 2.3 3.9 6.2 1.1 1.9 0.7 1.1 0.7 13.5 2021-22 * All Teams 71 23 64.5 23.5 71.6 2.1 4.0 6.1 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 13.1 2021-22 * WAS 46 24 64.5 26.7 72.7 2.1 4.6 6.7 2.1 1.9 0.4 1.1 0.7 14.1 2021-22 * CHA 25 21 64.5 0.0 69.2 2.1 2.8 4.9 2.0 2.0 0.4 0.9 0.5 11.4 2022-23 PHL 10 12 50.0 0.0 70.0 0.6 1.5 2.1 0.5 1.2 0.3 0.3 0.5 4.0 Total 468 21 61.9 11.7 66.2 1.9 3.4 5.2 1.4 2.1 0.5 1.1 0.8 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.