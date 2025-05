Montrezl Harrell rempile pour une deuxième saison en Australie

À 31 ans, la carrière NBA de Montrezl Harrell semble terminée, mais l’intérieur n’a pas dit adieu au basket.

Cette saison, l’ancien meilleur 6e homme de la Grande Ligue a ainsi partagé son temps entre les Adelaide 36ers, en Australie, les Xinjiang Flying Tigers, en Chine, et les Gigantes de Carolina, à Porto Rico !

Une année de reprise particulièrement chargée donc, alors que l’energizer avait été éloigné des terrains plus d’un an suite à sa très grosse blessure, des déchirures du ligament antérieur du genou droit et d’un ménisque survenues en août 2023, alors qu’il venait de prolonger avec les Sixers.

L’ancien des Rockets et des Clippers va d’ailleurs rempiler une deuxième saison aux Adelaide 36ers, avec lesquels il a tourné à 20.5 points, 9.3 rebonds et 1.1 contre de moyenne lors la dernière campagne, au cours de laquelle il avait été nommé dans la deuxième meilleure équipe du championnat. Malgré un craquage assorti d’une suspension…

Selon ESPN, Montrezl Harrell avait des offres venues d’Europe et d’Asie, mais il a préféré rester en Australie.