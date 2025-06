Guerschon Yabusele veut vraiment rester en NBA

Privé de playoffs cette année, puisque les Sixers n’ont pas su répondre aux attentes à cause de leurs blessures, Guerschon Yabusele s’apprête maintenant à vivre un été chargé.

Avant de prendre part à l’EuroBbasket avec la France en septembre, il lui faudra ainsi négocier son nouveau contrat et, à l’entendre, l’intéressé ne se projette qu’en NBA la saison prochaine.

« Oh oui, à 100% » assure à ce propos l’ailier-fort de 29 ans, chez Hoopshype, qui gardait aussi un oeil sur l’Europe en avril. « Je l’ai déjà dit clairement : je souhaite vraiment rester en NBA. Maintenant que j’ai une vraie raison d’y être, je veux continuer là-bas. Regarder les playoffs et voir les autres joueurs prendre du plaisir, ça te fait dire que tu veux aussi y être. Donc mon esprit de compétiteur me pousse véritablement à travailler dur cet été et à faire tout mon possible pour revenir encore plus fort la saison prochaine. »

Entre excitation et exigences

Justement, à moins de trois semaines de la Draft et à moins d’un mois de la « free agency », qui lanceront en quelque sorte cette nouvelle saison 2025/26, comment se sent Guerschon Yabusele (11.0 points, 5.6 rebonds et 2.1 passes à Philadelphie) ?

« Je suis assez excité. Ce sera ma première fois en tant que free agent en NBA et j’ai juste hâte de pouvoir écouter les offres, voir comment ça se passe, suivre l’agitation… Il y aura beaucoup de mouvement dans chaque équipe cet été, donc pouvoir en faire partie, c’est juste incroyable » se réjouit simplement l’ancien du Real Madrid.

Contractuellement, on peut imaginer que Guerschon Yabusele va tenter de toucher le plus gros salaire possible, après avoir fait un pari audacieux sur lui-même il y a un an. Sportivement, il lui faudra toutefois des garanties en matière de temps de jeu avant de signer quelque part.

« Maintenant que je me suis retrouvé dans une équipe où j’ai eu du temps de jeu et beaucoup de minutes, je veux la même chose » prévient déjà celui qui reste très apprécié chez les Sixers. « Je ne demande pas à jouer 40 minutes chaque soir, ce serait dingue, mais je veux juste me retrouver dans la bonne situation, individuelle et collective, en ayant un objectif à atteindre et des gars qui avancent dans la même direction. Si c’est à Philadelphie, j’en serai plus qu’heureux. Ça a été une super saison pour moi, les fans m’ont montré de l’amour, l’organisation aussi… Si je devais y revenir, je serais plus qu’heureux, et si je devais aller ailleurs, je serais aussi content. Je veux juste une équipe où je peux me battre pour quelque chose, où tout le monde a les mêmes objectifs. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.