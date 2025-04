Guerschon Yabusele, un œil sur l’Europe mais priorité à la NBA

Avec 70 rencontres disputées, il a davantage joué que Paul George et Joel Embiid en cumulant les matchs de ces derniers (60). Derrière Ricky Council IV (71), Guerschon Yabusele a ainsi été le joueur sur lequel Nick Nurse a été le plus en mesure de compter au cours d’une saison minée par les blessures.

Avec ses 11 points et près de 6 rebonds de moyenne, le Français a signé en retour en NBA par la grande porte, après une première expérience infructueuse cinq ans plus tôt aux Celtics. Un bilan terni par un exercice catastrophique d’une équipe attendue comme un candidat au titre, finalement reléguée au statut de « lottery team ».

« L’équipe est un peu plus bas que ce à quoi je m’attendais en début de saison, mais personnellement, je me sens vraiment bien et je suis très heureux d’être de retour ici, de pouvoir jouer mon jeu, d’avoir beaucoup de minutes et de montrer ce que je sais faire. Jusqu’à maintenant, tout se passe très bien », s’enthousiasme-t-il auprès du site grec SDNA, repris par Basketnews.

Priorité à la NBA

Et si tout se passe bien, pourquoi ne pas prolonger le plaisir ? On rappelle que le joueur de 29 ans s’était engagé pour un simple contrat d’un an moyennant 2 millions de dollars. De quoi en faire le titulaire de l’un des contrats les plus rentables de la ligue. Autrement dit, un éventuel retour en Europe n’est pas vraiment d’actualité.

« L’année prochaine ? Ce n’est pas mon plan. Mon objectif, c’est d’essayer de décrocher un nouveau contrat en NBA. Je ne vais pas mentir. Mais je garde quand même un œil sur l’Euroleague, c’est sûr, juste pour voir comment ça se passe, quel est le niveau », lâche le Français, qui trouve par exemple « fantastique » l’équipe de Paris, mais mise sur son ancienne formation du Real Madrid pour la victoire finale.

La bonne nouvelle pour lui est que son nom a circulé parmi les rumeurs de transfert jusqu’à la « trade deadline » et que les Sixers semblent avoir manoeuvré pour s’offrir la marge salariale afin de le conserver. Sauf catastrophe, il ne devrait donc pas retraverser l’Atlantique cet été. Hormis pour disputer l’EuroBasket avec les Bleus.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.