Cooper Flagg va rencontrer les Mavericks

À moins d’une énorme surprise, Cooper Flagg sera sélectionné en premier choix lors de la Draft 2025, devenant dès lors un joueur de ces Mavericks qui entendent « renaître » après une saison tumultueuse.

À moins de trois semaines de la grande échéance, on apprend en tout cas par Marc Stein que la franchise texane va rencontrer sous peu son futur ailier de 18 ans. Simplement pour la forme, car rien ne devrait empêcher l’ancien phénomène de Duke d’être appelé en numéro par Adam Silver le 25 juin prochain…

« Plus tôt on pourra le rencontrer, faire connaissance avec lui, et plus tôt il pourra nous rencontrer, faire connaissance avec nous, mieux ce sera » a d’ailleurs récemment glissé Jason Kidd, celui qui va l’entraîner à Dallas (à moins que les Knicks ne l’en détournent).

Il y a quelques semaines, ce même Jason Kidd se réjouissait déjà de pouvoir utiliser la polyvalence de Cooper Flagg aux côtés de Kyrie Irving, Anthony Davis ou encore Klay Thompson.

« Quand je regarde des vidéos de lui, je vois un jeune homme de seulement 18 ans qui peut faire beaucoup de choses » déclarait alors le technicien texan. « Il n’aura pas 19 ans avant décembre, ce qui est assez surprenant… Il peut jouer du poste 2 au poste 4 et, dans le jeu actuel, il pourrait même glisser au poste 5, si on doit vraiment définir à quel poste il joue. […] Et il va peut-être encore grandir alors qu’il n’a que 18 ans… On peut le faire jouer arrière avec la qualité de son tir et sa capacité à pouvoir poser son dribble. Le gamin de Duke nous offre de nombreuses options, il peut jouer à plusieurs postes. On pourrait avoir un cinq très grand comme plus petit. En tant que coach, autant qu’en tant que fan des Mavs, c’est une période prometteuse. »