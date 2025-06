Sur les lignes arrières, OKC compte sur ses trois chiens de garde

Le Thunder est, sans aucune contestation possible, la meilleure défense de ces playoffs 2025 (104.7 points encaissés pour 100 possessions). Une performance rendue possible notamment grâce au trio d’extérieurs Alex Caruso – Cason Wallace – Luguentz Dort. Ce dernier, alors qu’il n’a pas été drafté, apparaît aux yeux du monde entier pour la première fois lors des playoffs 2020, dans la bulle d’Orlando, où il a rendu la vie dure à James Harden.

« Quand je suis arrivé en NBA, je ne savais pas quel joueur j’allais affronter », se remémore Lugentz Dort pour The Athletic. « J’essayais juste de jouer aussi dur que possible. Maintenant, je regarde beaucoup de vidéos et je connais tous les joueurs sur lesquels je vais défendre. »

Pour renforcer sa défense, le Thunder a transféré Josh Giddey en échange d’Alex Caruso l’été dernier. Un renfort de taille qui prend tout son sens durant ces playoffs. L’ancien Bull a été un facteur décisif dans la qualification d’OKC face aux Nuggets grâce à sa très belle activité sur Nikola Jokic lors du Game 7.

Cason Wallace, l’ajout parfait

« Ce gars est tellement intelligent », souligne Lu Dort. « Il connaît beaucoup de joueurs, il sait comment ils vont attaquer et ce qu’ils aiment faire. Il sait qui est un bon poseur d’écran, qui ne l’est pas. Quand on doit affronter un bon poseur d’écran, on en discute avant le match pour savoir comment passer au travers. »

Des discussions qui ont souvent lieu lors des séances vidéo où Alex Caruso partage son savoir de la Ligue avec ses jeunes coéquipiers.

« Quand nous regardons des vidéos, très souvent, il partage son avis, que ce soit sur un joueur ou sur le système de l’équipe adverse », explique Luguentz Dort. « Il mentionne plusieurs choses et quand nous affrontons l’équipe en question, nous sommes parfaitement prêts. »

La défense extérieure du Thunder peut également compter sur Cason Wallace, un joueur qui impressionne beaucoup Lu Dort et Alex Caruso. En effet, à la différence d’eux deux, l’ancien de Kentucky a été sélectionné en 10e position de la Draft 2023. Alors qu’il tournait à quasiment 20 points de moyenne au lycée et qu’il en mettait 12 par match pour les Wildcats, Cason Wallace s’est parfaitement fondu dans le collectif du Thunder en devenant, lui aussi, un redoutable défenseur.

« C’est un de ses talents naturels. Il savait défendre avant d’arriver en NBA », rappelle Alex Caruso. « Je connais le lycée où il était à Dallas et ils défendent bien. Ils produisent un bon basket et ils sont fiers de ce qu’ils proposent. »

Une défense sans point faible

Un rôle plus secondaire que Cason Wallace a appris à apprécier lorsqu’il a vu comment fonctionne le collectif du Thunder : « Quand vous êtes parmi les premières options toute votre vie et que vous devenez un joueur du banc, vous devez changer votre état d’esprit. Mais quand vous arrivez ici et que vous voyez tout le monde accepter son rôle, vous vous rendez compte qu’être un joueur du banc, ce n’est pas si mal au final. »

Si Luguentz Dort et Alex Caruso se démarquent par leur capacité à lire le jeu, Cason Wallace épate par sa capacité à contrer des tirs comme l’évoque Alex Caruso : « Il a bloqué plus de tirs en suspension cette saison que j’en ai vu durant toute ma carrière et ça fait huit ans que je suis dans cette Ligue. Il a cette capacité assez unique. »

Ce trio défensif peut s’accompagner de Jalen Williams sur les ailes ou du duo Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein à l’intérieur. Un véritable casse-tête pour les adversaires, comme l’a remarqué Luguentz Dort : « Parfois cette saison, nous avons regardé des séquences de jeu et nous nous sommes demandés comment les équipes adverses pouvaient préparer un plan d’attaque contre nous parce que nous n’avons pas de point faible. Nous sommes si forts. »

Attention à l’excès de confiance, mais difficile toutefois de lui donner tort pour l’instant…