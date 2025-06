Stephen Curry, bientôt propriétaire d’une franchise en WNBA ?

Depuis plusieurs années, Stephen Curry prépare son après-carrière. Il a récemment créé Underrated Golf, une compagnie qui organise des compétitions de golf à travers l’Europe et les États-Unis, mais il est aussi propriétaire de Thirty Inc, un conglomérat d’entreprises qui détient notamment la société de production Unanimous Media.

Toutefois, le double MVP ne compte pas s’éloigner totalement des parquets une fois à la retraite puisqu’il souhaiterait acquiérer une franchise de basket. Un souhait qu’il avait émis une première fois en septembre dernier et qu’il précise maintenant que la saison des Warriors est terminée.

« Être membre d’un groupe d’investissement constitue pour moi une belle opportunité pour avoir un rôle dans la création d’une franchise, notamment sur la manière d’instaurer une culture de la gagne », explique Stephen Curry. « C’est quelque chose que j’ai vu avec les Warriors et je suis impatient de répéter le processus. »

Un premier intérêt pour la WNBA ?

Si la position de joueur empêche Stephen Curry d’acquérir une franchise pour le moment, le quadruple champion vient tout juste d’investir dans la Ligue féminine Unrivaled fondée par les joueuses Napheesa Collier et Breanna Stewart et qui a connu sa première saison en 2024.

Un intérêt pour le basket féminin loin d’être anodin pour le meneur puisqu’il serait plus abordable de se pencher, dans un premier temps, sur l’achat d’une franchise de WNBA.

« Michael Jordan est le premier joueur de notre génération à s’être mis dans cette position [de joueur à propriétaire d’une franchise NBA] », rappelle Stephen Curry. Bien sûr, il y a plusieurs moyens pour devenir propriétaire d’une franchise, mais quand vous voyez les prix de ces équipes maintenant, c’est juste fou. »

En effet, acquérir une franchise WNBA serait plus « facile » puisque le prix des équipes de NBA ne cesse d’exploser. Les Celtics ont été vendus récemment pour plus de six milliards de dollars tandis que les dernières estimations disent que le prix moyen d’une franchise NBA se chiffrerait aux alentours des 4.7 milliards de dollars.

À l’inverse, la valeur cumulée des 13 franchises de WNBA dépasse à peine les 1.2 milliards de dollars avec la récente arrivée des Golden State Valkyries qui vont être suivies, en 2026, par le Toronto Tempo et une autre franchise sans nom pour le moment, mais qui sera située à Portland. Dans une ligue en pleine expansion, il serait forcément plus simple pour Stephen Curry et Thirty Inc d’acquérir une équipe de WNBA.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.