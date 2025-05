Vasilije Micic en manque de l’Euroligue

Plus les jours passent, plus on se dirige vers la fin du chapitre américain de Vasilije Micic (6.8 points, 3.9 passes et 1.8 rebond). Arrivé aux États-Unis en 2023, après de longues semaines de rumeurs et de négociations, le voilà annoncé de retour en Europe.

Pourquoi pas à l’Hapoel Tel-Aviv, qui a manifesté un intérêt, voire à l’Efes Istanbul, son ancien club ? Car, s’il y a quelque chose qui a « toujours manqué » au Serbe depuis son départ de la Turquie pour Oklahoma City (et Charlotte puis Phoenix), c’est bien l’Euroligue…

« Quand je suis arrivé en Euroligue pour la première fois, avec le Bayern Munich, c’était mon rêve » a-t-il d’abord reconnu chez Eurohoops. « Puis j’ai fini par accomplir, plus tard, tout ce dont j’avais rêvé. J’aime jouer au basket là où je peux me battre pour des victoires et des titres. Je n’en ai jamais promis, mais c’est un désir qui est en moi. Dieu merci, je l’ai aussi prouvé sur le terrain. Mais ce qui me manque toujours, c’est ce basket significatif, qui a du sens. »

Deux ans bénéfiques et pour ne rien regretter

Pour l’heure, les Suns ont la main sur l’avenir de Vasilije Micic, avec leur « team option » de 8.1 millions de dollars pour 2025/26. Mais entre ses récentes déclarations et la situation financière de l’équipe, sans oublier sa faible utilisation en fin de saison, on a du mal à imaginer les dirigeants de Phoenix conserver le meneur de 31 ans.

L’intéressé retiendra néanmoins tout le bon de cette « folle » aventure : « J’en ai tiré des leçons utiles et je pense que je l’aurais regretté si je n’y étais pas allé, ne serait-ce que du point de vue de l’expérience. Il y a les meilleurs joueurs là-bas, c’est unique en matière de talent, d’éthique de travail. [Shai Gilgeous-Alexander] qui est devenu MVP était toujours le premier à l’entraînement et c’était toujours un super leader. Pareil pour [Nikola Jokic]. J’ai eu l’occasion de bosser avec [Kevin Durant] ces deux derniers mois et de voir sa façon de travailler. Rien n’est dû au hasard… Me concernant, je n’étais pas très adapté [au Thunder] quand je suis arrivé, ni à l’organisation et leurs idées. »

Particulièrement décoré en Europe (deux titres, un MVP et deux MVP du Final Four en Euroligue), Vasilije Micic ne devrait avoir aucun mal à rebondir sur le Vieux-Continent, et nul doute que son passage aux États-Unis lui servira.

« Dès que j’ai eu une opportunité, je pense en avoir fait bon usage » a-t-il estimé pour conclure. « Je me suis toujours donné une chance et j’ai toujours essayé de jouer du mieux possible. C’est vraiment une histoire d’opportunités là-bas, de momentum. La ligue est de plus en plus jeune, c’est la philosophie de la NBA, mais je suis content de mes deux ans. »

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.6 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 2024-25 * All Teams 41 19 34.8 36.0 82.9 0.5 1.7 2.2 3.1 1.1 0.4 1.9 0.0 6.6 2024-25 * CHA 36 21 34.8 36.0 82.9 0.6 1.9 2.4 3.5 1.2 0.4 2.1 0.0 7.5 2024-25 * PHX 5 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.