Vasilije Micic, une si longue attente !

Malgré ses 29 ans, et aussi surprenant que cela puisse paraître, Vasilije Micic sera avec Chet Holmgren, Carson Wallace et Keyontae Johnson (« two-way contract ») l’un des quatre rookies du Thunder en 2023/24.

Après avoir tout gagné en Europe, le Serbe a effectivement décidé de faire le grand saut pour les États-Unis cet été, neuf ans après avoir été drafté en 52e position. À l’écouter, il s’agissait d’ailleurs de sa dernière opportunité pour rallier l’Amérique, après plusieurs tentatives infructueuses.

« Honnêtement, c’était le dernier été que je courais après la NBA », a-t-il confié au cours du « media day » d’OKC. « Passé cet été, je n’aurais plus considéré un départ pour la NBA, car j’avais la sensation qu’atteindre le plus haut niveau en Europe était aussi très compliqué. Y rester et jouer à ce niveau, c’est quelque chose de très, très difficile. J’étais aussi très heureux là-bas. Mais je suis très content que ça se soit finalement produit, parce que j’ai travaillé pendant neuf ans pour y arriver, et je pense que ça en valait la peine. »

Conseillé par ses compatriotes

Pour s’assurer du bien-fondé de son choix, Vasilije Micic a notamment pu récolter les conseils de plusieurs de ses compatriotes ou ex-coéquipiers.

<« Avant d’arriver, j’ai entendu beaucoup de choses positives de la part d’autres personnes sur cette organisation, notamment de Serbes qui étaient déjà en NBA, et leurs commentaires ou avis étaient tous très positifs », a indiqué celui dont les droits NBA ont appartenu à Philadelphie jusqu’en 2020, avant d’être abandonnés à Oklahoma City. Une franchise dont il loue déjà les qualités humaines.

Vraisemblablement utilisé en sortie de banc par Mark Daigneault, derrière Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, Vasilije Micic aura pour mission première de dynamiter la « second unit » du Thunder. Lui qui tournait à 16.0 points et 5.4 passes de moyenne en Euroligue la saison dernière (44% au shoot, 36% à 3-points, 87% aux lancers).

<« J’ai la sensation de devoir me mettre au défi moi-même et j’ai dit au coach que je pouvais être le joueur le plus enthousiaste sur le terrain, même si je suis plus âgé », a ajouté le meneur, qui a préféré zapper la dernière Coupe du monde avec la Serbie afin de se préparer au mieux pour sa première année en NBA.

On rappelle que Vasilije Micic a paraphé un contrat de trois ans, et 23.5 millions de dollars, dans l’Oklahoma.