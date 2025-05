Vasilije Micic de retour à l’Efes Istanbul ? Ça ne sera pas simple

Vasilije Micic continuera-t-il en NBA la saison prochaine ? Comme d’autres gloires européennes, le meneur/arrière a bien du mal à trouver sa place dans la Grande Ligue depuis deux ans.

Arrivé au Thunder, il a ensuite rejoint les Hornets dans le cadre de l’échange autour de Gordon Hayward, avant d’être de nouveau transféré, chez les Suns cette fois, contre Jusuf Nurkic cette fois. Sauf qu’à Phoenix, il n’a quasiment jamais joué et le club ne devrait donc pas activer sa « team option » sur son contrat la saison prochaine.

Dans ces conditions, le double champion en Euroleague (2021 et 2022), MVP (2021) et double MVP du Final Four de la compétition (2021 et 2022) va-t-il rentrer en Europe pour reprendre le fil de sa carrière ? C’est bien possible, alors que l’Efes Istanbul avoue être en contact avec son ancien joueur.

« Nous sommes en contact avec Vasilije Micic, mais il ne sera pas facile de lui faire une offre qui rentre dans notre budget. Nous aimons beaucoup Vasa, il viendra à Istanbul à la fin du mois de mai. Il aura 32 ans l’année prochaine, il est donc normal qu’il pense au contrat le plus important de sa carrière. Mais en raison des nouvelles règles du fairplay financier, il ne sera pas facile pour nous de lui faire une offre, et nous ne pourrons pas entrer dans une guerre d’enchères » explique ainsi Ismail Senol, le directeur sportif du club turc.

Vasilije Micic a donc de bonnes chances de rentrer en Europe, mais pas forcément dans son ancien club, qui a du pain sur la planche. Car il n’est pas sûr que Luca Banchi reste à la tête de l’équipe, qui doit aussi renégocier les contrats d’Ercan Osmani, Erkan Yilmaz, Elijah Bryant, PJ Dozier mais également Rodrigue Beaubois.

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.6 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 2024-25 * All Teams 41 19 34.8 36.0 82.9 0.5 1.7 2.2 3.1 1.1 0.4 1.9 0.0 6.6 2024-25 * CHA 36 21 34.8 36.0 82.9 0.6 1.9 2.4 3.5 1.2 0.4 2.1 0.0 7.5 2024-25 * PHX 5 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.