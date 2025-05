Au tour de Brandin Podziemski de se faire opérer

L’intersaison est l’occasion de soigner les petits bobos accumulés en cours de saison et, côté Warriors, un deuxième joueur s’est ainsi fait opérer. En l’occurrence, il s’agit de Brandin Podziemski et, ce, pour un débridement au niveau du poignet gauche, qui n’est autre que sa main de shooteur.

D’où ses pourcentages de réussite en baisse lors des playoffs (de 45% au tir et 37% en saison régulière, à 3-points à 36% au tir et 33% à 3-points) ? Quelques jours après Moses Moody, opéré au niveau du pouce, c’est en tout cas un autre arrière de Golden State qui subit une intervention chirurgicale durant l’été et cela ne l’empêchera pas d’être prêt pour le début du « training camp », au mois de septembre.

Pour sa seconde année dans la ligue, Brandin Podziemski aura soufflé le chaud et le froid, progressant statistiquement et finissant par s’imposer dans le cinq de Steve Kerr, mais connaissant également des passages plus compliqués à titre individuel, à cause de son manque de régularité.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GOS 64 27 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.