Moses Moody opéré du pouce

La nouvelle a pu surprendre du côté des fans des Warriors. Ces derniers ont annoncé que Moses Moody avait subi une opération à Los Angeles pour soigner une déchirure du ligament collatéral ulnaire (UCL) du pouce droit, sa main de shooteur.

Si The Athletic remarque qu’il était parfois bandé à la main en fin de saison, cette blessure n’avait pas été rendue publique. Elle pourrait expliquer les performances en dent de scie du joueur durant sa campagne de playoffs.

Autour de sa meilleure saison au « scoring » en carrière, avec un peu moins de 10 points de moyenne, l’arrière de 22 ans était à peu près resté dans ses standards au premier tour face aux Rockets. Avant de sombrer à partir du Game 7 à Houston et dans les quatre premières rencontres face aux Wolves : 1/17 aux tirs…

Attendu pour la reprise du camp d’entraînement, Moses Moody s’apprête à démarrer la première année de sa prolongation de contrat de trois ans moyennant 37.5 millions de dollars. Steve Kerr va continuer à s’appuyer sur lui, d’autant que selon le coach, sa situation est devenue « beaucoup plus claire » depuis l’arrivée de Jimmy Butler.

« Ces deux dernières années, il y avait un chevauchement évident avec (Andrew Wiggins), (Jonathan Kuminga) et Moses. Le transfert a en quelque sorte solidifié sa place comme défenseur sur porteur, shooteur à 3-points, jouant en complément des autres. Pour la première fois en quatre ans ici, tout est devenu plus simple et plus clair pour lui, et il a fait un excellent travail dans ce rôle », saluait récemment le technicien.

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.2 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 2024-25 GOS 74 22 43.3 37.4 79.7 0.7 1.9 2.6 1.3 1.6 0.8 0.7 0.4 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.