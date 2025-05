Sarunas Jasikevicius toujours plus dans l’histoire de l’Euroleague

En remportant l’Euroleague dimanche face à Monaco, Sarunas Jasikevicius a conclu une saison parfaite. Il fut, il y a quelques semaines, élu « Coach de l’année » et vient de remporter la compétition. Impossible de faire mieux.

« Je félicite nos joueurs, nos fans et notre club. C’est exactement ainsi que l’on gagne des titres. Pour devenir un champion, il faut d’abord savoir souffrir. Il y avait un fardeau sur mes épaules », a-t-il déclaré après la victoire.

Quel fardeau ? Ne pas avoir son nom au palmarès malgré une finale en 2021. « J’ai fait plusieurs Final Four (quatre précisément) mais sans jamais devenir le champion. Ce fut difficile à vivre pour moi. Voilà pourquoi je dédie ce trophée à ma famille et surtout à ma femme », poursuit l’ancien joueur, dont l’épouse a supporté l’impatience.

Le quatrième ancien vainqueur sacré sur un banc

Cette frustration était difficile à supporter pour celui qui a quatre trophées en tant que joueur. Sarunas Jasikevicius a gravi l’Olympe en 2003 avec Barcelone, puis 2004 et 2005 avec le Maccabi Tel-Aviv, enfin en 2009 avec le Panathinaikos. Mais sur un banc, à Zalgiris et à Barcelone, jusqu’à dimanche, il n’y arrivait pas.

« C’était très injuste comme situation pour moi. En tant coach, les gens n’arrêtaient pas de se demander si j’allais un jour devenir un champion. Certaines personnes ne se rendent pas compte de la difficulté de gagner. C’est vraiment très difficile. On est dépendant de la performance de ses joueurs et quand ils ne sont pas bons, alors la première personne blâmée, c’est l’entraîneur. Donc on n’était pas juste envers moi. Tout le monde estimait que je devais devenir un champion. Mais il y a d’autres coaches qui font de grandes choses et ce n’est pas facile. »

C’est maintenant fait et l’ancienne légende de l’Euroleague, présente dans le Top 25 du XXIe siècle, signe ainsi un exploit important en devenant le quatrième ancien vainqueur de la compétition à la remporter également sur le banc, après Lolo Sainz, Armenak Alachachian et Svetislav Pesic. Un club très, très fermé donc.