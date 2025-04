Sarunas Jasikevicius vient encore de marquer l’histoire de l’Euroleague. En effet, l’ancien coach du Zalgiris Kaunas et du FC Barcelone, qui dirige désormais Fenerbahçe, vient d’être élu coach de l’année. Mais en quoi est-ce historique ?

Tout simplement parce que celui que l’on surnomme « Saras », éphémère joueur NBA, a déjà remporté cette compétition en tant que joueur, à quatre reprises : en 2003 avec Barcelone, puis 2004 et 2005 avec le Maccabi Tel Aviv, enfin en 2009 avec le Panathinaikos. Et jamais un ancien vainqueur de l’Euroleague sur les parquets n’était ensuite devenu coach de l’année.

Ce trophée vient récompenser sa saison terminée avec un bilan de 23 victoires pour 11 défaites (deuxième de la compétition) alors qu’il a été handicapé par les blessures de Scottie Wilbekin (absent toute la saison dès le premier match), Wade Baldwin, Devon Hall ou Dyshawn Pierre.

Prochain objectif pour Sarunas Jasikevicius, qui fait partie des 25 légendes de l’Euroleague de ce début de siècle : devenir le quatrième ancien vainqueur de la compétition à la remporter également sur le banc. Jusqu’à maintenant, seuls Lolo Sainz, Armenak Alachachian et Svetislav Pesic ont réussi cet exploit.

