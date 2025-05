Theo Maledon devrait bien filer au Real Madrid

Theo Maledon et le Real Madrid, c’est un mariage qui est annoncé depuis plusieurs mois maintenant. En mars, par exemple, le joueur de l’Asvel commentait lui-même les rumeurs et rapprochements entre les deux camps.

« On veut toujours jouer dans les meilleures équipes et y être compétitif pour avoir plus de chances de gagner des titres. Madrid est connue pour être l’une de ces équipes. D’une manière générale, j’aimerais beaucoup y jouer », disait le Français, qui était alors de passage dans la capitale espagnole avec son club.

Retenu dans le deuxième meilleur cinq de l’Euroleague cette saison, en compagnie d’Evan Fournier, Theo Maledon va bien s’engager avec le Real Madrid, d’après les informations de BasketNews. En dépit d’une possible connexion avec Fenerbahce, le Français pourrait signer un contrat de deux saisons chez le champion d’Europe 2023.

Ce départ vers l’Espagne ferme donc la porte à un retour en NBA. « Les deux dernières années en NBA ont été assez difficiles », avait-il avoué, toujours en mars, sur son expérience avec Oklahoma City, Charlotte et Phoenix. « Je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de jouer, mais j’ai continué à travailler, à améliorer mon jeu et à grandir en tant que joueur. J’attendais ma chance. Je savais que je devais être prêt à la saisir quand elle se présenterait »