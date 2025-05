Malgré une première défaite, Rachid Meziane veut retenir le positif

Pour son premier match de saison régulière sur le banc du Connecticut Sun, Rachid Meziane recevait les Washington Mystics, victorieuses du Dream pour leur premier match de saison régulière quelques jours plus tôt.

Après une entame de match réussie, où le Sun a eu 14 points d’avance, les joueuses de l’entraîneur français ont été moins solides sur la deuxième partie de la rencontre, à l’image de ce quatrième quart-temps perdu 30 à 20, ce qui a donné lieu à une défaite (90-85) malgré les 23 points et 10 rebonds de la revenante Tina Charles.

Toutefois, Rachid Meziane souhaite avant tout retenir les bonnes choses de cette première rencontre.

« Nous nous sommes battus et nous n’avons rien lâché jusqu’à la fin, c’est une bonne chose », analyse l’ancien sélectionneur de la Belgique. « Les premières minutes étaient très bonnes, on a donné le ton défensivement. On a joué de la manière dont nous devons tout le temps jouer. Peut-être que c’est dur de maintenir ce niveau pendant 40 minutes, mais on va trouver des solutions pour être plus réguliers. »

Un équilibre à trouver entre égoïsme et collectif

Rachid Meziane a débarqué dans le Connecticut avec l’envie d’instaurer un style de jeu qui repose sur le mouvement de balle. Une volonté qui s’est retrouvée sur le parquet face aux Mystics avec cinq joueuses à plus de 10 points. Cependant, tout est encore loin d’être parfait à l’image des douze pertes de balle sur cette rencontre.

« Parfois, on a trop voulu partager le ballon au lieu de tirer, ce qui a donné lieu à certaines pertes de balle que je qualifierais de stupides », explique le Français. « Mais c’est toujours mieux de démarrer comme ça et de se dire ensuite qu’on doit être un peu plus égoïste. Cela fait partie du processus. »

Le processus risque de prendre du temps au Sun. La franchise a remodelé une grande partie de son effectif durant l’intersaison avec le départ de trois titulaires à savoir Alyssa Thomas, Brionna Jones et la MIP en titre DiJonai Carrington. Néanmoins, le nouvel entraîneur sait que la saison est longue.

« Je suis optimiste », assure Rachid Meziane. « On a encore beaucoup de travail devant nous, mais il faut être patients. La saison est longue et ce n’est pas parce que nous avons perdu aujourd’hui qu’il faut se dire qu’on doit tout changer. La bonne nouvelle, c’est qu’en WNBA, on joue tous les deux jours. On va trouver des solutions et se concentrer sur le prochain match. »

Le Sun va donc tenter de relever la tête ce mardi avec la réception des Las Vegas Aces de la MVP en titre, A’ja Wilson, qui sont, elles aussi, en quête d’une première victoire après avoir perdu face au New York Liberty.