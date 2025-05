Natasha Cloud marque les esprits pour sa première avec le New York Liberty

Les joueuses du New York Liberty ont reçu leurs bagues de championnes, et la franchise a pu hisser sa bannière au plafond du Barclays Center, la première de l’histoire du club, après cinq Finals perdues…

Et derrière, le club de Marine Johannès a montré qu’il était toujours bien armé pour réaliser le doublé.

Car New York a débuté sa campagne 2025 en dominant (92-78) les Las Vegas Aces. Pourtant, A’ja Wilson (31 points, 16 rebonds) a tout donné pour réaliser le hold-up, le Liberty ayant pris le contrôle du match d’entrée.

Les joueuses de Becky Hammon se sont ainsi plusieurs fois rapprochées mais Breanna Stewart (25 points, 8 rebonds) et ses coéquipières ont toujours trouvé la solution pour repousser leurs adversaires, en profitant de l’impact de Natasha Cloud, tout juste arrivée à « Big Apple » et déjà décisive (22 points, 9 passes, 6 rebonds) !

Du côté de Las Vegas, il va falloir que Chelsea Gray (12 points à 4/13), Jackie Young (16 points à 5/19) et surtout Jewell Loyd (5 points à 2/10) aident davantage A’ja Wilson pour éviter de revivre une saison frustrante.

Marine Johannès s’est elle contentée de 2 points (1/2 au tir), 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 15 minutes.

Earlier today, Breanna Stewart and Natasha Cloud showed out in the @nyliberty's home opener

Stewie: 25 PTS | 8 REB | 3 AST

Cloud: 22 PTS | 6 REB | 9 AST | 3 STL#WelcometotheW pic.twitter.com/CLpqmPUBuo

— WNBA (@WNBA) May 18, 2025