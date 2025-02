Le Connecticut Sun annonce le grand retour de Tina Charles !

La révolution se poursuit au Connecticut Sun durant cette intersaison mouvementée qui a vu Rachid Meziane remplacer Stephanie White sur le banc. Après avoir multiplié les mouvements en se séparant notamment de Brionna Jones, DeWanna Bonner, Alyssa Thomas (échangée à Phoenix), Ty Harris et DiJonai Carrington (envoyées à Dallas), la franchise a officialisé le retour de l’emblématique intérieure Tina Charles !

Pour rappel, la pivot, triple championne olympique avec Team USA et huit fois WNBA All-Star, a débuté sa carrière dans la ligue américaine au Connecticut Sun, de 2010 à 2013, décrochant notamment le trophée de MVP en 2012. Même si les meilleures années de Tina Charles sont derrière elle, la GM Morgan Tuck pouvait se réjouir.

Deuxième meilleure marqueuse de l’histoire

« Aujourd’hui marque un moment incroyable pour notre équipe puisque nous accueillons à nouveau l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de la WNBA », a-t-elle déclaré. « Tina a non seulement contribué au succès de cette franchise au cours de ses premières années, mais elle a également fixé la barre de l’excellence, à la fois sur et en dehors du terrain. Sa passion, son leadership et son dévouement pour le jeu ont laissé un souvenir incroyable sur notre ligue, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes de la voir revenir dans l’équipe où tout a commencé ».

Après le Connecticut Sun, Tina Charles a été une joueuse emblématique du New York Liberty (2014-2019), sa ville natale, avant d’enchaîner les expériences d’une saison à Washington, Phoenix, Seattle et Atlanta, où elle est devenue la deuxième meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA en 2024, en dépassant Tina Thompson.