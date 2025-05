Les Rockets tendent la main à Steven Adams

Après sa saison blanche en 2023/24, suite à une opération du genou, Steven Adams a fait une saison régulière assez discrète à Houston. Puis, en playoffs, comme Ime Udoka avait fait le choix de jouer avec deux intérieurs, il est devenu bien plus précieux.

L’ancien de Memphis a amélioré ses statistiques et terminé la série face aux Warriors avec 5.7 points, 6.6 rebonds et 1.1 contre de moyenne en 22 minutes. Et comme souvent depuis le début de sa carrière, le doux géant fait l’unanimité dans le vestiaire.

« Il a été celui qu’on imaginait. Il sortait d’une blessure donc on ne sait jamais, mais il est monté en puissance, a bossé », souligne le coach des Rockets. « Ce fut le parfait scénario pour nous qu’il retrouve son rythme, ses jambes et soit à ce niveau en playoffs. »

Possible de garder, financièrement, Fred VanVleet et Steven Adams ?

Libre cet été, et maintenant qu’il a montré qu’il avait retrouvé un bon niveau, Steven Adams va-t-il continuer l’aventure dans le Texas ? La franchise aimerait bien.

« Il est important dans notre groupe et pour la continuité dont on parle », ajoute Rafael Stone, le GM des Rockets, qui a récemment donné la marche à suivre pour la franchise texane après cette saison. « Il a un choix à faire. Il doit vouloir être ici. Tous les indices que l’on a vont dans ce sens. »

Comme ils veulent aussi garder Fred VanVleet, qui touchera 44.9 millions de dollars si les dirigeants activent son option, prolonger Steven Adams aura des conséquences sur les finances de la franchise. Le pivot touchait 12.6 millions cette saison. Acceptera-t-il de signer pour moins d’argent ou faudra-t-il faire un effort, pour Houston, et lui proposer plus ?

« S’il veut être ici et qu’on veut qu’il reste – les deux choses sont vraies d’après moi – alors je suis sûr qu’on va se mettre d’accord », espère Rafael Stone.

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 15 50.3 0.0 58.1 1.8 2.3 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25 61.3 0.0 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 33 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.5 1.5 1.7 0.9 13.8 2019-20 OKC 63 27 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NOP 58 28 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 1.9 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 6.9 2022-23 MEM 42 27 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.5 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 2024-25 HOU 57 14 54.5 0.0 46.2 2.9 2.8 5.7 1.2 1.1 0.4 0.9 0.5 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.