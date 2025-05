Aaron Gordon, le héros sans cape des Nuggets

Ce Game 3 entre Thunder et Nuggets a été aussi indécis que la première manche et, encore une fois, c’est Aaron Gordon qui a pesé sur l’issue de la rencontre. Alors que Denver était mené de trois points à moins de 30 secondes du terme, Jamal Murray est parvenu à trouver son ailier-fort dans le corner pour planter un tir à 3-points pour égaliser et arracher une prolongation.

« Il met des tirs importants depuis que je suis arrivé ici« , souligne Peyton Watson qui joue sa troisième saison à Denver. « Mais ce qu’il fait pour nous durant ces playoffs, c’est juste incroyable« . Je suis très heureux pour lui quand on sait tout ce qu’il a traversé ». « Il doit avoir les anges avec lui », complète Michael Porter Jr. « Cela fait trois matchs que l’on gagne grâce à ces tirs ‘clutch’. Une fois que nous sommes arrivés en prolongation, nous savions que nous avions le momentum de notre côté. »

En effet, c’est déjà la troisième fois depuis le début de ces playoffs qu’Aaron Gordon met un tir important en fin de rencontre. Cela a commencé lors du Game 4 face aux Clippers avec ce dunk au buzzer pour permettre à Denver de revenir à 2-2. Ensuite, lors du premier match face au Thunder, il met un tir à 3-points dans les dernières secondes pour offrir la victoire à ses coéquipiers.

Enfin, il y a donc ce tir lors du Game 3 pour égaliser et jouer une prolongation que les Nuggets vont dominer pour mener 2-1 dans cette série.

« Vous travaillez toute votre vie pour briller à des moments précis. Vous ne savez jamais quand ils vont venir, mais Aaron Gordon est toujours prêt pour ces instants », constate son coéquipier Jamal Murray. Un sentiment confirmé par Aaron Gordon en conférence de presse après ce Game 3 : « Comme tous les enfants qui jouent au basket, je me suis amusé à compter 5, 4, 3, 2, 1 avant de tirer. Maintenant, je cherche à aider mon équipe à gagner par tous les moyens possibles ».

Un bourreau de travail

Ce n’est pas un hasard si Gordon est devenu un vrai danger de loin, puisqu’il shootait à 43% à 3-points durant la saison régulière et à 41% depuis le début de ces playoffs, un record en carrière. Ce vendredi, il a brillé avec 22 points à 7/11 au tir et 4/6 à 3-points, prouvant qu’il est bien le meilleur shooteur longue distance des Nuggets cette saison. L’ailier-fort soulignait après son tir victorieux lors du Game 1 qu’il travaillait énormément sur son tir. Pour cela, il possède un terrain de basket chez lui, ce qui lui permet de s’entraîner quand il veut.

« Il veut être concentré et pouvoir travailler quand il le souhaite au lieu de devoir aller à la salle d’entraînement. Il souhaite juste se lever, sortir de sa chambre et faire des tirs« , expliquait en 2023 Eddie Snelgro, le propriétaire de la Snelgro Property qui a aidé à construire le domicile d’Aaron Gordon.

Après le sacre de 2023, Aaron Gordon avait souligné que le fait de pouvoir s’entraîner depuis chez lui, lui permettait d’être toujours concentré pour les moments cruciaux. Ce n’est pas un hasard si ses pourcentages à 3-points, en playoffs, ne cessent de s’améliorer, à l’exception de la campagne ratée en 2022. Si Jamal Murray a relevé, après ce Game 3, qu’Aaron Gordon était toujours prêt pour les moments importants, cela s’explique sans aucun doute par tout le travail réalisé que ce soit du côté d’Orlando ou depuis son arrivée à Denver en 2021.

« On ne change pas de tir. Peut-être que lorsque l’on doit marquer, on prend un tir différent, mais fondamentalement, cela reste la même manière de tirer », conclut le héros de la soirée sur son panier décisif lors de ce Game 3.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.4 3.6 5.1 1.9 2.1 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 51 28 53.1 43.6 81.0 1.6 3.3 4.8 3.2 1.6 0.5 1.4 0.3 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.