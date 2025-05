Les années se suivent et se ressemblent pour Donovan Mitchell, obligé de se démultiplier pour répondre aux blessures de ses coéquipiers… Cette nuit, le leader des Cavaliers était ainsi privé d’Evan Mobley, De’Andre Hunter et toujours Darius Garland.

Soit trois des six joueurs majeurs de l’équipe, et pour compenser, l’arrière All-Star a été héroïque avec 48 points et 9 passes à 15 sur 30 aux tirs, avec 21 lancers-francs tentés, mais aussi 5 rebonds et 4 interceptions. Avec 15 points dans le seul 3e quart-temps, il a porté son équipe pour prendre 17 points d’avance.

Un match de mammouth sauf que… il a complètement raté son « money time » ! Dans les trois dernières minutes, il va se faire contrer à deux reprises, il va rater deux lancers-francs, il va prendre une faute offensive pour son coup au visage d’Aaron Nesmith, et enfin, il va laisser Tyrese Haliburton prendre le rebond offensif de la gagne ! « J’aurais dû l’attraper ! J’aurais dû l’attraper… » répète-t-il. « J’étais juste à côté, et c’est de ma faute ».

Clairement cramé dans la dernière ligne droite, Donovan Mitchell sait que les Cavaliers sont quasiment dos au mur.

En cas de défaite dans le Game 3, ce sera un aller simple pour Cancun, et une immense désillusion après avoir dominé la saison régulière, puis balayé le Heat. Alors, Donovan Mitchell tente de remobiliser ses troupes.

« On peut rester ici à ruminer tout ça et rentrer à la maison dans quatre ou cinq jours, ou on peut aller de l’avant, » a lancé Donovan Mitchell après le match. « Et tirer des leçons de ce qu’on a bien fait, puis continuer à partir de là. Je n’ai aucun doute que tout le monde dans le vestiaire est prêt pour vendredi. Ça fait mal. Ça pique. Mais on doit aller là-bas et faire le boulot, et je crois en tout le monde dans ce vestiaire. On croit les uns en les autres. On va trouver une solution. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 ☆ UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 ☆ UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 ☆ UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 ☆ CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 ☆ CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 ☆ CLE 71 31 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.