Les Celtics profitent d’une pause pour récupérer leurs blessés

Boston en avait bien besoin, de cette belle pause entre le premier tour remporté 4-1 contre Orlando et sa demi-finale de conférence face aux Knicks qui débutera demain soir. Entre le poignet de Jayson Tatum, le genou de Jaylen Brown, les ischio-jambiers de Jrue Holiday, et le cas Kristaps Porzingis, qu’il faut toujours manipuler avec soin, les sources de préoccupation ont pu être nombreuses, même si tout est en passe de rentrer dans l’ordre.

« C’est une bonne chose d’avoir pu gagner plutôt rapidement pour avoir un peu plus de jours de repos et pour que les gars puissent reposer leurs corps, moi y compris », a confirmé l’intérieur letton. « On peut soigner les petits bobos et attaquer la série suivante en meilleure forme que nous avons commencé la série précédente ».

Jaylen Brown a tenu son rang

Heureusement pour les Celtics, Jayson Tatum a très vite rassuré sur son niveau de jeu suite à sa grosse chute dans le Game 2, KP semble avoir tenu le coup sur le premier tour, tout comme le genou de Jaylen Brown, grosse source d’inquiétude avant le début des playoffs. Au final, l’intéressé a joué les cinq matchs et a tourné à 23 points, 7.6 rebonds et 2.1 passes décisives en moyenne, tout en shootant à 44.4% à 3-points. On a connu pire pour un joueur « diminué » ! JB a appris à composer avec, et ambitionne désormais de pouvoir revenir à 100% de ses capacités.

« J’ai l’impression que le premier tour s’est bien passé, pour moi et pour notre groupe. En ce qui me concerne, j’essaie juste de revenir à 100%. Physiquement, je dois tenir bon et continuer à créer pour notre équipe. Même s’il y a des joueurs qui doivent manquer à l’appel, que ce soit Jrue Holiday ou JT, qui a manqué un match, je dois être en mesure de jouer et de remplir un rôle. J’ai le sentiment de m’en sortir plutôt bien », a-t-il glissé. « Maintenant, pour la suite, ça va être une opposition complètement différente, une équipe différente, avec différents défis à relever. C’est là dessus que je suis concentré. Structurellement, tout va bien. Il y a d’autres petits trucs, mais dans l’ensemble je vais dans la bonne direction ».

Jrue Holiday attendu pour défendre sur Jalen Brunson

Après la rigueur défensive du Magic, Boston va en effet se frotter à une autre formation qui puisse sa force dans l’agressivité et il faudra répondre présent ! Pour aider à contrôler Jalen Brunson, l’apport de Jrue Holiday sera notamment déterminant. Pour l’heure, le meneur vétéran touché au ischio-jambiers n’a plus refoulé les parquets depuis le Game 2 contre Orlando. Sa présence à l’entraînement de samedi où il a pris part à toute la session, est toutefois porteur d’espoir en vue d’une participation pour le Game 1 demain.

« Il est toujours en « day-to-day ». Il progresse chaque jour. Il a pu faire tout ce sur quoi on a bossé. Il fait tout son possible pour s’assurer d’être en position de pouvoir essayer de revenir le plus vite possible. Il travaille dur », a ainsi rappelé son coach, Joe Mazzulla.



Une série avec ou sans Jrue Holiday pourrait changer bien des choses pour les Celtics…