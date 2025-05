Cooper Flagg, Noa Essengue et Nolan Traoré invités au Draft Combine 2025

La NBA a publié la liste des joueurs invités au Draft Combine 2025, qui se déroulera du 11 au 18 mai à Chicago, à la Wintrust Arena et au Marriott Marquis. Parmi eux, Cooper Flagg, Ace Bailey et Dylan Harper, mais aussi plusieurs Français avec Noa Essengue et Nolan Traoré bien sûr, accompagnés de Joan Beringer, Maxime Raynaud et Noah Penda.

La saison passée, ils étaient déjà cinq, et tous avaient été draftés : Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Tidjane Salaun, Melvin Ajinca et Pacôme Dadiet.

Des tests physiques, médicaux et techniques

Depuis l’an passé, tous les joueurs invités sont tenus d’assister et de participer au NBA Draft Combine. Toutefois, pour les joueurs évoluant à l’étranger, et encore engagés dans leurs championnats respectifs, la NBA peut les dispenser de leur présence ou participation au Combine et leur demander de compléter les activités du Draft Combine à une date ultérieure.

Rassemblement effectué sous les yeux des dirigeants NBA, le Draft Combine comprend des tests médicaux, la communication des antécédents médicaux, des examens biomécaniques et fonctionnels, ainsi que des tests de mesure, des épreuves physiques… Les joueurs ne sont pas obligés de participer à des 5-contre-5 et autres exercices de ce type. En revanche, ils doivent prendre part aux exercices de tir.