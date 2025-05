Le vibrant hommage des élèves Steve Kerr et Ime Udoka au maître Gregg Popovich

Peu importe l’issue du Game 6 entre les Warriors et les Rockets, ce 2 mai restera dans l’histoire de la NBA comme le jour où Gregg Popovich a annoncé sa retraite comme coach des Spurs après 29 saisons sur le banc.

Le hasard du calendrier a toutefois voulu que Steve Kerr et Ime Udoka, tous deux passés par San Antonio en tant que joueur pendant quatre et trois saisons et disciples de « Pop », s’affrontent lors du seul match de la nuit.

« On peut dire ça à chacune des rencontres NBA. Lors de chaque match, vous faites face à un disciple de Pop, » en rigolait l’entraineur des Warriors. « C’est son impact sur notre sport, sur la ligue. Le succès, les records, tout ça est évident mais c’est avant tout l’influence qu’il a eue sur nous tous, sur nos vies, nos familles. Notre développement, notre apprentissage en tant que coach aussi, mais c’est secondaire. »

Les hommages de joueurs, de coachs et de personnalités de la NBA ont inondé les réseaux sociaux pour souligner l’impact de la légende de San Antonio et de Team USA sur la Grande Ligue.

« Il va me tuer quand il va me voir avec ce T-shirt »

Steve Kerr est arrivé en conférence de presse avec un T-shirt noir à l’effigie de Gregg Popovich, avec l’inscription « Thanks, Pop! » et a profité de l’occasion pour dire un merci appuyé à l’un des ses mentors et ami proche.

« Je veux simplement lui dire merci et dire merci aux Spurs pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et pour ma carrière. Je sais que c’est un jour particulier pour les Spurs, et ça l’est pour pour toute la NBA car Pop a touché tellement de personnes, et tellement de coachs font partie de son arbre généalogique. C’est tout simplement incroyable » enchaîne Steve Kerr. « Il va me tuer quand il va me voir avec ce t-shirt, mais Pop est l’une des personnes les plus importantes de ma vie pour de nombreuses raisons, et la plupart d’entre elles vont au-delà du basket. C’est un jour triste, mais c’est aussi dans l’ordre des choses. Et cette décision lui permet de se remettre de ses problèmes de santé. Ce sont beaucoup d’émotions partagées mais je tenais à lui apporter mon soutien, mon amour. Merci, Pop ! »

Quelques minutes après Steve Kerr, c’est Ime Udoka qui est apparu devant les médias, portant le même T-shirt. S’il ne partage pas la même philosophie de jeu que Steve Kerr, ils partagent tous deux une fondation similaire qui vient de leur expérience avec Gregg Popovich.

Ime Udoka rend hommage à l’activiste

S’il a confié qu’il pourrait rester assis toute la soirée à raconter des histoires marquantes partagées avec Gregg Popovich, le coach des Rockets a préféré s’attarder sur la façon dont l’entraineur des Spurs encourageait tous ses joueurs et toutes les personnes autour de lui à être eux-mêmes.

« La première chose qu’il vous disait c’est que vous devez être vous-même. Vous n’avez pas besoin de copier qui que ce soit, soyez vous-même, » rappelle Ime Udoka. « Chez tous les joueurs devenus coaches qui sont passés sous ses ordres, on a tous notre propre style… Mais nos fondations comme entraineur, les conseils qu’il a pu nous prodiguer, tout ça reste profondément avec vous quand vous prenez votre propre chemin. Il dit toujours qu’il n’y a pas de formule magique, et qu’avant tout, il s’agit de traiter les gens autour de vous avec respect et compassion. C’est la base de tout de ce qu’il fait. »

L’autre aspect qui est revenu dans les discours des deux entraineurs tient à l’activisme de Gregg Popovich. Avant Pop’, peu d’entraineurs osaient intervenir sur des sujets sociaux et politiques. Cultivé, adepte de relations internationales de part son passage à l’Air Force Academy, Gregg Popovich a également grandi dans un milieu multi-culturel en plein milieu de l’Indiana.

Il y aura un avant et un après Gregg Popovich

« Quand vous apprenez à le connaitre, que vous connaissez ses origines, et son éducation, ce sont les fondations de son caractère et de sa personnalité, » résume Ime Udoka. « Il a grandi dans un quartier métissé à Gary dans l’Indiana. Il parle toujours des voisins qu’il avait. Des familles italiennes, des familles juives, des familles noires, des immigrants également. Il a grandi dans ce ‘melting pot’ et je suis persuadé que son activisme pour ce qui est juste peu importe si vous êtes blanc, noir, etc, vient de là. »

Il est difficile de quantifier l’impact de Gregg Popovich sur l’histoire de la NBA mais comme le disait Steve Kerr, il va bien au-delà des chiffres. Pop a posé son empreinte sur le jeu mais aussi sur la façon dont les franchises NBA établissent leur façon de fonctionner. Il y aura un avant et un après Gregg Popovich.

« Il a transformé la façon dont on coache en NBA depuis vingt ans. Phil Jackson et Pop, à leur propre façon, sont les deux entraineurs qui ont transformé la profession d’entraineur. Ce n’est plus uniquement l’aspect tactique ou être une figure autoritaire, ce sont eux qui ont amené cette culture de la collaboration, d’alchimie que les grandes équipes arrivent à construire, » explique Steve Kerr. « Grâce à eux, notre profession est beaucoup plus basée sur des valeurs humaines, des valeurs de partage, de connexion, qui viennent épouser un esprit de compétition de tous les instants. Et je pense que Pop a aidé à créer ce style dans la ligue mais aussi dans d’autres sports. »

Propos recueillis à San Francisco.