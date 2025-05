Après sa plus petite sortie offensive de la série, Nikola Jokic avait décidé d’être plus entreprenant et de se rapprocher du cercle dans ce Game 6 à Los Angeles. Sur le parquet des Clippers, le pivot des Clippers a pris 18 de ses 22 tirs (11/22 pour 25 points) « sous » la ligne à 3-points. Avec une majorité de tirs à proximité directe du cercle.

Ses attaques ont malgré tout été peu récompensées par les arbitres. Ses deux petits lancers-francs dans la soirée, en 42 minutes, sont l’un de ses plus petits quotas de la saison. Une donnée que son coach David Adelman, dont la formation n’a obtenu que 9 lancers en tout (contre 15 pour les Clippers), a du mal à digérer.

« Nikola subit beaucoup de fautes. Je ne suis pas sûr de ce qui se passait ce soir, mais le fait qu’il ait tiré seulement deux lancers-francs avec toute la quantité de contact qu’il y avait sur le terrain, c’était absolument fou », n’en revient pas le technicien.

Celui-ci pointe du doigt les joueurs de plus petite taille envoyés sur lui en défense. Que ce soit pour aider Ivica Zubac quand Nikola Jokic part en pénétration, après les « switchs » ou quand le Croate se repose. Nicolas Batum s’est ainsi retrouvé plus d’une fois à défendre sur le Serbe au poste.

Plus « d’égoïsme » derrière l’arc réclamé

Pour David Adelman, ces joueurs « ont été autorisés à faire ce qu’ils voulaient. Donc je suis vraiment impatient pour samedi, car on va pouvoir faire la même chose avec leurs meilleurs joueurs, parce que si c’est cette intensité physique qu’on nous permet de jouer, on y réagira lors du Game 7. »

Avec 5.5 tentatives par rencontre, son pivot est le joueur qui obtient le plus de lancers-francs dans cette série, devant James Harden (5.2). Mais il est régulièrement visé par la défense adverse qui tente de contester ses attaques et couper ses lignes de passe. On pense à Khris Dunn, passé maître en la matière.

Mais la présence seule d’Ivica Zubac est également un facteur important lorsqu’il s’agit de défendre sur le leader des Nuggets en tête de raquette, sa zone de prédilection.

« Il a été très bon, il est costaud. Il a bien bougé ses appuis et il m’a fait vraiment douter. Il m’a fait remettre en question mes choix », avoue même le Serbe, qui se retrouve parfois à devoir choisir entre prendre le tir à 3-points – 2/4 ce soir – ou chercher à distribuer, via un « handoff » par exemple.

« Il s’est dit qu’en attaquant ces couvertures défensives avec Zubac, s’il le dépasse, il crée du jeu pour les autres. Aaron (Gordon) joue derrière la défense, cela crée des tirs à 3-points dans le corner. Ce sera probablement un meilleur équilibre samedi, en prenant un peu plus ses tirs, surtout quand Zubac est plus bas. […] Samedi, on aura peut-être besoin d’un peu plus d’égoïsme sur la ligne à 3-points », réclame son coach.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.