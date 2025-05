Les Clippers restent en vie face aux Nuggets !

Après le thriller du Game 4 et le « game winner » d’Aaron Gordon, les Clippers et les Nuggets se sont encore livrés un sacré duel, à l’Intuit Dome d’Inglewood. Au bout d’une nouvelle longue nuit à Inglewood, ce sont finalement les Clippers qui l’ont emporté (victoire 111-105), deux jours après un Game 5 à sens unique.

Profitant du nouveau retard à l’allumage des Clippers, les Nuggets avaient pris d’entrée les commandes de la rencontre avec un excellent Jamal Murray, auteur de 12 des 27 premiers points de Denver, et souvent oublié par la défense californienne (20-27).

James Harden, le réveil !

Puis est venu le 2e quart-temps et le show James Harden : pas à la hauteur de son statut de leader lors des deux dernières sorties des Clippers, le meneur All-Star a réveillé l’Intuit Dome au rythme de ses acrobaties : bloqué à 4 points après le premier quart-temps, il en a mis 17 dans la période suivante. En face, Nikola Jokic – auteur de 15 points dans le même quart-temps – prenait un malin plaisir à lui répondre. Un vrai duel à distance pour animer ce 2e quart-temps

Comptant jusqu’à huit points d’avance après les trois lancers-francs de James Harden, au milieu du quart-temps (35-43), les Clippers faisaient la course en tête jusqu’à la pause grâce à un ultime « lay-up » d’Ivica Zubac (58-57).

Nikola Jokic encore frustré

En grosse difficulté de loin (seulement 4/22 à la pause), les Clippers ont commencé la 2e période avec deux flèches longue distance de Nicolas Batum et de Kawhi Leonard pour signer un 8-0 d’entrée (66-59).

Frustrés, à l’image d’un Nikola Jokic tout proche d’un triple-double (25 points à 11/22 aux tirs, 7 rebonds et 8 passes), les Nuggets peinaient à (re)trouver le chemin du cercle et comptaient jusqu’à quinze points de retard (88-73), sur un 3-points de Derrick Jones Jr., caviardisé une nouvelle fois par « Batman ».

Dans le sillage d’un grand Kawhi Leonard (27 points à 11/22 aux tirs, 10 rebonds et 5 passes), davantage responsabilisé avec un James Harden en retrait (seulement 7 points en 2e période), les Clippers, d’un très précieux Norman Powell (24 points), ont résisté à un retour des Nuggets. Restés en vie grâce à leur adresse et un 11-2 dans le « money time », les Nuggets ont finalement dû rendre les armes face à deux des plus fidèles lieutenants en défense des Clippers, Ivica Zubac et Nicolas Batum.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Clippers forcent un Game 7. Passés au travers du Game 5 en début de semaine dans le Colorado, les Californiens restent en vie dans cette série et tenteront de passer le premier tour des playoffs pour la première fois depuis la saison 2020/21, où ils avaient été en finale de conférence (battus 4 à 2 par Phoenix). Tout se jouera donc, samedi, à la Ball Arena.

Denver, le souvenir de 2024. Comme l’an passé, face aux Wolves, les Nuggets joueront leur qualification à domicile avec un explosif Game 7. Espérons pour eux que ça se terminera mieux, puisqu’ils avaient été battus, et donc, éliminés devant leur public après avoir compté 20 points d’avance.

Nicolas Batum, facteur X ! Valeur refuge en défense et parfois en mission sur Nikola Jokic quand Ivica Zubac était sur le banc, l’ancien capitaine de l’Équipe de France a été plus que précieux, notamment en fin de rencontre. Relancé dès le début de la deuxième période, « Batman » termine seulement à 6 points, à 2/5 à 3-points, 5 rebonds, 6 passes, 2 contres et 2 interceptions en 34 minutes, mais son impact sur la rencontre ne se mesure pas qu’à sa simple ligne de stats. Dans tous les bons coups en défense dans le « money time », il a notamment contré Russell Westbrook, à l’entame de la dernière minute de jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

De notre envoyé spécial à Inglewood (Californie).