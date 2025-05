Les Clippers doivent retrouver le vrai James Harden

Après la victoire de 34 points dans le Game 3, les Clippers ont-ils pensé que le plus dur était fait ? Ou est-ce les Nuggets qui ont réussi à se réveiller après cette lourde défaite ? Peut-être est-ce un peu de deux puisque Denver a gagné les deux derniers matches, en dominant de manière globale les deux rencontres. Pour James Harden et les autres Clippers, il faut désormais réagir.

Le MVP 2018 sera d’ailleurs attendu. Car avec 13 points à seulement 25% de réussite à 3-pts et 4 ballons perdus de moyenne depuis deux matches, il n’est pas dans le coup.

« Les Nuggets essaient de sortir James Harden de la série suite aux premiers matches », constate Tyronn Lue. « Ils font du bon boulot. Je dois faire un meilleur travail pour lui offrir des espaces, pour qu’il puisse jouer davantage l’isolation, car ils font des prises à deux. »

« Globalement, dans la série, ils commencent mieux que nous »

Pour le coach, un James Harden plus présent à 3-pts serait une bonne nouvelle pour les Clippers. C’est là, d’après lui, que se joue la série actuellement.

« Ils ont mis des tirs. Ils ont marqué 17 shoots primés et on a explosé. On a mis 18 tirs à 3-pts [dans le Game 3] et on les a explosés. Donc le 3-pts est très important », rappelle-t-il.

Il faudra aussi mieux entamer la rencontre. Depuis deux matches, les Californiens ont perdu les deux premiers quart-temps, en inscrivant seulement 22 et 23 points. « On doit mieux démarrer », annonce Kawhi Leonard. « Globalement, dans la série, ils commencent mieux que nous. On doit rester dans le match dès le début plutôt que de tenter de gros comebacks. C’est tout ce qu’on doit faire. On doit se battre. »

Comme Denver mène 3-2 après sa victoire autoritaire du Game 5, il n’y a plus le choix.

« On doit gagner. Gagner les deux parties, en prenant un match à la fois. C’est un match à élimination directe pour nous et on ne peut pas mal commencer la partie », espère Ivica Zubac. « On doit tout donner. On doit remporter ce Game 6 afin de se donner une chance de revenir à Denver et forcer ce Game 7. »