Kris Dunn, la peste défensive des Clippers

Au moment où Nikola Jokic a vu Aaron Gordon sous le cercle, son coéquipier était ouvert. Pris par Ivica Zubac, puis Kawhi Leonard, le pivot des Nuggets pensait avoir fait la différence avec son « spin move » pour trouver Gordon. Mais un homme a surgi de nulle part : Kris Dunn.

Le plus petit joueur sur le parquet s’est interposé devant Gordon et a volleyé le ballon de sorte qu’il n’arrive pas à destination. Il s’agissait de la troisième interception de la soirée pour le meneur – arrière des Clippers. Dans ce Game 2 à Denver, il s’est contenté de 5 points (2/7 aux tirs), avec 6 rebonds et 2 passes.

Mais son activité défensive a encore été si précieuse que Tyronn Lue l’a maintenu 29 minutes sur le parquet. On peut comprendre le coach californien tant le joueur de 31 ans, définitivement installé dans le cinq des Clippers depuis la mi-février, se donne dans ce secteur.

En plus d’être actif sur les arrières d’en face, le 5e choix de la Draft 2016 n’hésite pas à aller se frotter aux intérieurs adverses malgré sa taille (1m90). Avec 1.7 interception par match, il a terminé 10e meilleur voleur du championnat. Kris Dunn est également dans le top 10 de la ligue au niveau des ballons déviés.

Un équilibre pour le cinq

« Il est toujours le chef de file dans ce domaine, chaque soir en défendant sur le meilleur joueur. On a besoin de tout ce qu’il nous apporte défensivement. Il nous faut ce petit truc en plus. Quand on met KD sur un gars, on a de bons résultats la plupart du temps », résumait Tyronn Lue à son sujet il y a plusieurs semaines.

Le genre de crème pour un coach pour équilibrer un cinq déjà bien fourni en forts attaquants (Kawhi Leonard, James Harden et Norman Powell). « Il ne se plaint pas par rapport au nombre de tirs, le fait d’avoir le ballon en main. Son objectif n°1 quand il rentre sur le terrain est d’être dans une All-Defensive team. Par rapport à sa façon de jouer toute l’année, il le mérite clairement », jugeait le coach.

En attendant une éventuelle récompense personnelle, Kris Dunn savoure la victoire hier à Denver. « C’était clairement un gros match. Ça s’est joué jusqu’au bout. Rien que mon deuxième match de playoffs, j’ai adoré. J’ai adoré. C’est le genre de match auquel tu veux participer », livre celui qui avait tout de même connu cinq matchs en phases finales avec les Hawks en 2021. Dans un rôle bien moindre.

En amont de ce premier tour, l’ancien joueur des Wolves, Bulls, Blazers ou encore du Jazz mesurait le chemin parcouru. « La progression au fil des années, les hauts et les bas, les blessures auxquelles j’ai fait face, les différentes franchises avec lesquelles j’ai joué. Je commence à prendre de l’élan et je pense être dans une bonne situation avec ce groupe », témoignait-il à raison.

Kris Dunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIN 78 17 37.7 28.8 61.0 0.3 1.8 2.1 2.4 2.3 1.0 1.1 0.5 3.8 2017-18 CHI 52 29 42.9 32.1 73.7 0.5 3.8 4.2 6.0 3.3 2.0 2.9 0.5 13.4 2018-19 CHI 46 30 42.5 35.4 79.7 0.4 3.7 4.1 6.0 3.6 1.5 2.3 0.5 11.3 2019-20 CHI 51 25 44.4 25.9 74.1 0.5 3.2 3.6 3.4 3.1 2.0 1.3 0.3 7.3 2020-21 ATL 4 11 8.3 0.0 75.0 0.0 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 0.8 0.5 1.2 2021-22 POR 14 24 43.1 9.1 94.4 0.6 2.9 3.5 5.6 2.7 1.6 2.3 0.2 7.6 2022-23 UTH 22 26 53.7 47.2 77.4 0.4 4.1 4.5 5.6 2.6 1.1 1.6 0.5 13.2 2023-24 UTH 66 19 47.0 36.9 68.8 0.8 2.1 2.9 3.8 2.0 1.0 1.2 0.4 5.4 2024-25 LAC 74 24 43.9 33.5 68.2 0.7 2.7 3.4 2.8 2.7 1.7 1.0 0.4 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.