JJ Redick : « Je sais que je peux faire mieux et je vais faire mieux »

Quel bilan JJ Redick va-t-il faire de sa première expérience sur un banc NBA ? Pour le dire vite, il y a du bon, avec 50 victoires en saison régulière et une troisième place de la très relevée conférence Ouest, puis du moins bon, avec cette élimination précoce en playoffs et une équipe de Los Angeles qui a affiché de grosses limites.

« JJ Redick va continuer de progresser. Il a fait une sacrée première saison. C’est déjà dur d’être rookie pour un coach en NBA, mais ça l’est encore plus de l’être aux Lakers », a commenté LeBron James. « Il a très bien géré les choses. Il nous a poussés, nous a rendu responsable. Lui et son staff ont été bons. C’est un bon coach. »

Et la réponse du coach ? « C’est un mélange de déception et de gratitude », répond l’ancien joueur du Magic et des Clippers. « De la déception, c’est clair, car je ne m’imaginais pas devoir parler à mes joueurs après une élimination au premier tour. »

Fier de son groupe

Comme le dit LeBron James, coacher les Lakers n’est pas une mince affaire, surtout quand, en pleine saison, Luka Doncic débarque, échangé contre Anthony Davis. Mais plus que ce transfert peut-être, c’est le dossier du pivot tant attendu – avec le raté Mark Williams – qui a pesé dans cette série face aux Wolves.

Jaxson Hayes n’a jamais réussi à avoir de l’impact offensivement et JJ Redick s’est alors tourné vers un « small ball », jusqu’à l’utiliser, l’user même, pendant toute une seconde période… Une aubaine pour Rudy Gobert, avec ses rebonds dans le Game 5, et pour les Wolves.

« Il y a toujours un compromis à trouver. On peut dire qu’il faut jouer avec un pivot, mais on n’arrivait pas à marquer. Donc il faut trouver le bon compromis. Mais on s’est mis en position, trois fois dans le dernier quart-temps, de gagner le Game 4 », se rassure l’entraîneur sur son choix.

Après l’heure de ce bilan, le coach des Lakers se tourne déjà vers la suite. C’est sans doute l’ancien joueur qui parle, et moins le technicien, quand il annonce ceci : « Je sais que je peux faire mieux et je vais faire mieux. » Il ajoute qu’il n’est pas « forcément satisfait de la façon dont l’année s’est déroulée » sans pourtant ne pas être « fier de ce que le groupe a pu faire ».