Des Lakers punis au rebond

« On n’arrivait pas à prendre de rebonds. Il nous aurait fallu quelqu’un pour prendre des rebonds… »

Après plusieurs secondes d’hésitation, Rui Hachimura a résumé en deux phrases le plus gros problème des Lakers sur ce Game 5, alors que Mark Williams s’amusait sur les réseaux sociaux des malheurs de Los Angeles.

Dominés 54 à 37 dans la bataille du rebond sur ce Game 5, les Lakers ont offert beaucoup de secondes chances à Rudy Gobert et aux Wolves. Avec ses 24 prises, dont 9 offensives, le Français a fait très mal à ses adversaires.

« Il est très grand. Il est vraiment très grand » ne pouvait que rappeler JJ Redick. « C’est une chose quand il est le seul mais ils ont plusieurs gars qui se jettent (au rebond offensif). Ils ont tous la permission d’aller au rebond offensif, avec McDaniels, DiVincenzo et Randle mais McDaniels et DiVincenzo se jettent sur quasiment tous les rebonds donc il faut en tenir compte. Rudy Gobert, il était simplement plus grand que tout le monde. »

Mais pourquoi alors avoir continué avec ce « small ball », en se privant de Jaxson Hayes ? Le coach rookie explique qu’il s’agit d’un « compromis » à faire, étant donné les difficultés offensives de l’équipe en début de série.

« On me dit : ‘Fais jouer un pivot’ mais on n’arrivait pas à marquer »

« On me dit : ‘Fais jouer un pivot’ mais on n’arrivait pas à marquer » résume le coach, qui assure qu’il fallait donc faire un choix entre l’attaque et le rebond. « L’exécution (offensive) était très bonne dans le quatrième quart-temps. On a manqué des tirs près du cercle, beaucoup de 3-points. On n’a mis que 12 de nos 52 tirs à 3-points dans le quatrième quart-temps durant la série. En plus de ça, on perd deux matchs dans le Minnesota avec 12 et 13 possessions supplémentaires pour eux, et 20 ce soir. Trop de pertes de balle, trop de rebonds offensifs laissés. »

Il manque clairement un pivot à cette équipe, pour prendre des rebonds mais aussi pour offrir des solutions de passe à Luka Doncic, beaucoup plus facilement contrôlable sans solution de passe intérieure sur le pick-and-roll.

D’autant que ce style de jeu, sans véritable point d’ancrage intérieur, demande beaucoup d’efforts aux autres.

« Pas de commentaire » s’amuse LeBron James lorsqu’on l’interroge d’ailleurs sur la question. « Parce que mon pote AD (Anthony Davis) a expliqué ce dont il avait besoin et il était échangé la semaine suivante… »